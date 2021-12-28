Відомі нові пікантні подробиці роману Зендеї та Тома Голланда

Відносини пара підтвердила у листопаді 2021 року.

Напередодні видання Page Six оприлюднило інформацію про те, що 25-річний актор Том Голланд, відомий своєю роллю Спайдермена у фільмі "Людина-павук", вподобав допис, у якому зазначено, що "згідно з наукою, низькі хлопці більше займаються сексом".

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[ + – ] Том Голланд помітно нижчий за свою дівчину Зендею

Зазначимо, що актор справді нижчий за свою дівчину Зендею Коулман, роман з якою він офіційно підтвердив наприкінці осені 2021 року в одному з інтерв'ю. А познайомилася зіркова пара ще у 2017 році під час зйомок першої частини "Людини-павука".

25-річна акторка Зендея, зірка серіалу "Ейфорія" та фільму "Дюна", разом з Томом Голландом на спільному інтерв'ю навіть жартували на цю тему, адже різниця у зрості не грає для них важливої ролі. Проте фанати звертають на це багато уваги.

[ + – ] Про роман між акторами говорили ще з часів зйомок першої частини "Людини-павука" у 2017 році.

Нагадаємо, що Том Голланд та Зендея вже виходили у світ як пара та позували разом фотографам на фотоколі та прем'єрі фільму "Людина-павук: Додому шляху немає" 2021 року.

Також Фокус повідомляв, що 25-річний Том Голланд уже готовий створити сім'ю та стати батьком, адже полюбляє проводити час у дитячих компаніях та вміє знайти з ними спільну мову.