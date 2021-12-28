Известны новые пикантные подробности романа Зендаи и Тома Холланда

Свои отношения пара подтвердила в ноябре 2021 года.

Накануне издание Page Six обнародовало информацию о том, что 25-летний актер Том Холланд, известный своей ролью Спайдермена в фильме "Человек-паук", лайкнул пост, в котором указано, что "согласно науке, низкие парни больше занимаются сексом".

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[ + – ] Том Холланд заметно ниже своей девушки Зендаи

Отметим, что актер действительно ниже своей девушки Зендаи Коулман, роман с которой он официально подтвердил в конце осени 2021 года в одном из интервью. А познакомилась звездная пара еще в 2017 году во время съемок первой части "Человека-паука".

25-летняя актриса Зендая, звезда сериала "Эйфория" и фильма "Дюна", вместе с Томом Холландом на совместном интервью даже шутили на эту тему, ведь разница в росте не играет для них важной роли. Однако фанаты обращают на это большое внимание.

[ + – ] О романе между актерами говорили еще со времен съемок первой части "Человека-паука" в 2017 году.

Напомним, что Том Холланд и Зендая уже выходили в свет как пара и позировали вместе фотографам на фотоколле и премьере фильма "Человек-паук: Домой пути нет" 2021 года.

Также Фокус сообщал, что 25-летний Том Холланд уже готов создать семью и стать отцом, потому что любит проводить время в детских компаниях и умеет найти с ними общий язык.