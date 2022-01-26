Том Холланд и Зендая вышли на новый уровень отношений

За актерской парой пристально следит вся Сеть.

25-летний английский актер и "Спайдермен" Том Холланд познакомил свою девушку, 25-летнюю актрису Зендаю с родителями. Об этом пишет Page Six.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Накануне лондонские папарацци поймали пару во время прогулки. Поскольку Том Холланд привез свою возлюбленную для знакомства с родителями, проживающими в Великобритании. Влюбленные были одеты в уютные образы. Зендая обнимала своего "человека-паука" за талию.

[ + – ] Зендая и Том Холланд приехали в Лондон знакомиться с родителями Тома.

Зендая выбрала для прогулки по Лондону бежевую флисовую куртку с серым карманом и темно-синие спортивные штаны. Она завершила образ бордово-белыми кроссовками Air Jordans.

[ + – ] Зендая и Том Холланд в Лондоне.

Том Холланд был в лиловом свитшоте и светло-голубых джинсах с оранжево-серыми кроссовками Nike, дополнив образ черной шапкой.

В тот же день актерская пара и семья Тома отправились на спектакль "Гарри Поттер и Проклятое дитя" в театр Palace.

О взаимной симпатии между актерами заговорили еще в 2017 году во время съемок первой части "Человека-паука" с Томом Холландом в главной роли. Однако впоследствии слухи о романе между ними утихли.

[ + – ] Пара подтвердила свой роман в конце осени 2021 года.

А уже в 2021 году Зендая и Том часто давали повод общественности потолковать об их романе, ведь папарацци ловили их за поцелуями в машине, актеры выкладывали фото друг друга в свои соцсети, посетили свадьбу общего друга, на которой обнимались и целовались. А затем Том в одном из интервью подтвердил романтические отношения с 25-летней актрисой.

Напомним, Том Холланд заявил, что готов создать свою семью и планирует завести детей.

Ранее Фокус писал о пикантных подробностях актерского романа Зендаи и Тома Холланда.