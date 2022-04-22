Зендая откровенно рассказала о романе с Томом Холландом

Актриса очень ценит поддержку своего возлюбленного.

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Американская актриса Зендая откровенно рассказала об отношениях со своим бойфрендом, британским актером Томом Холландом. Об этом пишет Hola.

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По словам звезды сериала "Эйфория", возлюбленный очень поддерживал ее, когда та участвовала в съемках второго сезона громкого сериала о проблемах подростков, в котором Зендая сыграла наркоманку Ру.

"Здорово, что тебя поддерживают и любят тогда, когда ты в этом действительно нуждаешься. Это тяжелая работа, поэтому классно от нее время от времени отдыхать", — рассказала 25-летняя знаменитость.

[ + – ] Том Холланд и Зендая познакомились на съемочной площадке "Человека-паука" Фото: https://www.instagram.com/p/CX6m93YA_O0/

В частности, девушка рассказала о том, был ли Том на самом деле в аудитории во время показа пьесы Лекси во втором сезоне "Эйфории". "Кто знает, — сказала актриса, — Мир, возможно, никогда не узнает". Ведь раньше в Сети ходили слухи о том, что бойфренд "Ру" тоже появится в новом сезоне картины.

О романе между Зендаей и Томом ходили слухи последние несколько лет. Особенно после совместного появления актеров в фильмах "Человек-паук". Однако летом 2021 молодые звезды часто "попадались" на глаза папарацци. Сначала их заметили во время поцелуя в машине, впоследствии влюбленная пара пришла на свадьбу своего общего друга, где они обнимались и держались за руки.

[ + – ] Зимой 2021 года Зендая и Том начали вместе выходить на красные дорожки

В ноябре того же года в одном из интервью "Спайдермен" признался, что они строят свою романтическую историю с Зендаей.

После официального признания звездная пара начала вместе выходить на красные дорожки и не скрывать свои чувства на публике.

Напомним, 25-летней актрисе Зендае посвятили восковую фигуру в знаменитом лондонском музее. Вскоре американка станет жительницей Великобритании, ведь они с Томом планируют жить в общем роскошном особняке.

Также Фокус писал о трогательном появлении на публике Зендаи и Тома Холланда. Влюбленная пара выбрала для общего выхода в свет футболки с именами друг друга.