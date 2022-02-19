Том Холланд и Зендая появились на публике в футболках с именами друг друга

За развитием отношений между известными молодыми актерами следят множество поклонников

25-летний английский актер Том Холланд и его возлюбленная, американская актриса Зендая сходили вместе на хоккейный матч в Нью-Йорке. Во время свидания папарацци поймали их в футболках с именами друг друга. Об этом пишет The Cut.

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[ + – ] Зендая и Том Холланд в парных футболках

Вместе с влюбленной парой на матч пришли звезда сериала "Эйфория" Хантер Шафет и брат Тома Холланда — Сэм. И если друзья Зендаи и Тома были в образах с символикой любимой хоккейной команды, то звездная пара выбрала для выхода в свет футболки с именами друг друга. На одежде Зендаи была фамилия "человека-паука", а Том надел футболку с именем возлюбленной.

[ + – ] Том Холланд и Зендая на хоккейном матче

Отметим, что за парой пристально следят папарацци и поклонники. Ведь об их романе догадывались давно, еще с 2017 года, когда происходили съемки фильма "Человек-паук", в котором 25-летний Том сыграл главную роль супергероя.

Однако летом 2021 года Зендая и Том начали время от времени "попадаться" папарацци. К примеру, когда целовались в машине или когда пришли вместе на свадьбу общего друга, где сидели за ручку и обнимались. Официально же пара подтвердила свои отношения в конце осени 2021 года.

Ранее Фокус писал о совместном выходе актерской пары в Нью-Йорке на премьеру нового фильма Тома Холланда "Анчартед: Неизведанное".

Напомним, вскоре американка Зендая намерена переехать к своему бойфренду в Великобританию. Пара уже приобрела роскошную недвижимость за 3 миллиона фунтов стерлингов.