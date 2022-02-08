Том Холланд обустроит "мужскую пещеру" в новом доме, где будет жить с Зендаей

Влюбленные прилетали из Лос-Анджелеса, чтобы забрать ключи от дома и проведать родителей Тома. Их новыми соседями станут Анджелина Джоли, Мик Джаггер и другие знаменитости.

Одна из самых красивых и успешных молодых пар Голливуда, 25-летние Зендая и Том Холланд обзавелись роскошной недвижимостью в Лондоне, сообщает The Mirror.

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Актеры обзавелись домом в Лондоне за 3 миллиона фунтов стерлингов. Он находится в одном из самых престижных районов британской столицы, Ричмонде, который считается клондайком знаменитостей. Здесь расположена недвижимость Мика Джаггера, Анджелины Джоли, Тома Харди, Джерри Холл и знаменитого натуралиста и ведущего Дэвида Аттенборо.

В доме шесть спален, а после ремонта там будут кинотеатр, тренажерный зал и "мужская пещера" для Тома. Мужская пещера (Man cave) – это метафоричное название комнаты, в которой один или несколько членов семьи мужского пола и, возможно, их друзья могут делать все, что им заблагорассудится, не смущая и не расстраивая при этом своих близких. Это может быть специально оборудованный гараж, запасная спальня, медиа-комната, подвал или даже дом на дереве.

По информации СМИ, актер купил недвижимость в начале этого месяца, и она находится всего в четырех милях от Кингстона-на-Темзе, где вырос Том. Пара недавно прилетела в Лондон из Лос-Анджелеса, чтобы забрать ключи от своей новой квартиры, и планирует переехать сюда летом.

[ + – ] Престижный лондонский район Ричмонд очень популярен среди знаменитостей Фото: Daily Mirror

"Они на седьмом небе от счастья по поводу собственности и вместе строят свой первый дом. Они очень влюблены друг в друга и хотели, чтобы их первый дом был в Лондоне, где вырос Том. Все в восторге от них. Том ясно дал понять, что хочет обеспечить высокотехнологичную безопасность по всему помещению, начиная с 8-футовых стальных ворот на подъездной дорожке. Он также очень подробно рассказал о своей мужской пещере и кинозале", – говорит источник.

Что касается высокой стоимости дома, то деньги для молодых актеров – не проблема. Том, как сообщается, стоит 13 миллионов фунтов стерлингов, а Зендая — 11 миллионов фунтов стерлингов. У Холланда уже есть трехкомнатная квартира в Лондоне, а Зендая имеет дом в Лос-Анджелесе стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, пара вместе официально с ноября 2021 года, однако слухи о взаимной симпатии между ними ходили еще с 2017 года, а летом 2021 их несколько раз ловили папарацци за поцелуями и объятиями.

Ранее мы писали о том, что Том Холланд и Зендая тайно встретились с принцем Гарри и Меган Маркл.