Том Голланд облаштує "чоловічу печеру" в новому будинку, де житиме із Зендеєю

Закохані прилітали з Лос-Анджелеса, щоб забрати ключі від дому та відвідати батьків Тома. Їхніми новими сусідами стануть Анджеліна Джолі, Мік Джаггер та інші знаменитості.

Одна з найкрасивіших і найуспішніших молодих пар Голлівуду, 25-річні Зендея і Том Голланд обзавелися розкішною нерухомістю в Лондоні, повідомляє The Mirror.

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Актори обзавелися будинком у Лондоні за 3 мільйони фунтів стерлінгів. Він розташований в одному з найпрестижніших районів британської столиці, Річмонді, який вважається клондайком знаменитостей. Тут розташована нерухомість Міка Джаггера, Анджеліни Джолі, Тома Гарді, Джеррі Голл і знаменитого натураліста та ведучого Девіда Аттенборо.

У будинку шість спалень, а після ремонту там будуть кінотеатр, тренажерний зал і "чоловіча печера" для Тома. Чоловіча печера (Man cave) — це метафорична назва кімнати, у якій один або кілька членів сім'ї чоловічої статі і, можливо, їхні друзі можуть робити все, що їм заманеться, не бентеживши і не засмучуючи своїх близьких. Це може бути спеціально обладнаний гараж, запасна спальня, медіакімната, підвал або будинок на дереві.

За інформацією ЗМІ, актор купив нерухомість на початку цього місяця, і вона розташована всього за чотири милі від Кінгстона-на-Темзі, де виріс Том. Пара нещодавно прилетіла до Лондона з Лос-Анджелеса, щоб забрати ключі від своєї нової квартири та планує переїхати сюди влітку.

[ + – ] Престижний лондонський район Річмонд дуже популярний серед знаменитостей Фото: Daily Mirror

"Вони на сьомому небі від щастя з приводу власності та разом будують свій перший будинок. Вони дуже закохані одне в одного і хотіли, щоб їхній перший будинок був у Лондоні, де виріс Том. Усі в захваті від них. Том ясно дав зрозуміти, що хоче забезпечити високотехнологічну безпеку по всьому приміщенню, починаючи з 8-футових сталевих воріт на під'їзній доріжці. Він також дуже докладно розповів про свою чоловічу печеру та кінозал", — говорить джерело.

Щодо високої вартості будинку, то гроші для молодих акторів – не проблема. Том, як повідомляється, коштує 13 мільйонів фунтів стерлінгів, а Зендея – 11 мільйонів фунтів стерлінгів. Голланд уже має трикімнатну квартиру в Лондоні, а Зендея має будинок у Лос-Анджелесі вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, пара разом офіційно з листопада 2021 року, проте чутки про взаємну симпатію між ними ходили ще з 2017 року, а влітку 2021 їх кілька разів ловили папараці за поцілунками й обіймами.

Раніше ми писали про те, що Том Голланд і Зендея таємно зустрілися з принцом Гаррі та Меган Маркл.