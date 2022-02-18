Зендая и Том Холланд появились вместе в Нью-Йорке (фото)

Зендая поддержала своего возлюбленного на премьере его нового фильма.

Накануне 25-летнюю американскую актрису Зендаю Коулман и ее возлюбленного, актера Тома Холланда поймали папарацци на выходе из отеля Crosby Street в Нью-Йорке. Об этом пишет ET.

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Как известно, Зендая прилетела в Нью-Йорк на премьеру боевика "Анчартед: неизведанное", в котором ее 25-летний бойфренд сыграл одну из главных ролей.

[ + – ] Том Холланд и Зендая в Нью-Йорке

На звезде сериала "Эйфория" было черное платье-рубашка с лаковым ремнем. Дополнением к образу для выхода в свет стали черные туфли-лодочки Christian Louboutin. Волосы актрисы были уложены легкими волнами.

Ее спутник выбрал для выхода серый костюм и черную водолазку. На обоих были черные защитные маски.

[ + – ] Том Холланд и Зендая в Нью-Йорке

Отметим, что об отношениях между актерами, давно подозреваемыми в романе после совместных съемок, официально стало известно в ноябре 2021 года. После этого Том Холланд и Зендая стали часто выходить на красные дорожки вместе.

[ + – ] О романе между Томом и Зендаей начали говорить в 2017 году после съемок фильма "Человек-паук"

Фокус писал о переезде Зендаи к Тому Холланду в Лондон, ведь 25-летний актер родом из Великобритании. Пара приобрела роскошные апартаменты за 3 миллиона фунтов.

Напомним, американской актрисе Зендаи, которая вскоре станет жительницей Лондона, посвятили восковую фигуру в знаменитом британском Музее мадам Тюссо.