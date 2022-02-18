Зендея та Том Голланд з'явилися разом у Нью-Йорку (фото)

Зендея підтримала свого коханого на прем'єрі його нового фільму.

Напередодні 25-річну американську акторку Зендею Коулман та її коханого, актора Тома Голланда зловили папараці на виході з готелю Crosby Street у Нью-Йорку. Про це пише ET.

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Як відомо, Зендея прилетіла до Нью-Йорка на прем'єру бойовика "Анчартед: незвідане", у якому її 25-річний бойфренд зіграв одну з головних ролей.

[ + – ] Том Голланд та Зендея в Нью-Йорку

На зірці серіалу "Ейфорія" була чорна сукня-сорочка з лаковим ременем. Доповненням до образу для виходу у світ стали чорні туфлі-човники Christian Louboutin. Волосся акторки було укладене легкими хвилями.

Її супутник обрав для виходу сірий костюм та чорну водолазку. На обох були чорні захисні маски.

[ + – ] Том Голланд та Зендея у Нью-Йорку

Зазначимо, що про стосунки між акторами, яких давно підозрювали в романі після спільних зйомок, офіційно стало відомо в листопаді 2021 року. Після цього Том Голланд та Зендея почали часто виходити на червоні доріжки разом.

[ + – ] Про роман між Томом та Зендеєю почали говорили у 2017 році після зйомок фільму "Людина-павук"

Фокус писав про переїзд Зендеї до Тома Голланда у Лондон, адже 25-річний актор родом з Великобританії. Пара придбала розкішні апартаменти за 3 мільйони фунтів.

Нагадаємо, американській акторці Зендеї, яка незабаром стане мешканкою Лондона, присвятили воскову фігуру у знаменитому британському Музеї мадам Тюссо.