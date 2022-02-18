Зендея та Том Голланд з'явилися разом у Нью-Йорку (фото)
Зендея підтримала свого коханого на прем'єрі його нового фільму.
Напередодні 25-річну американську акторку Зендею Коулман та її коханого, актора Тома Голланда зловили папараці на виході з готелю Crosby Street у Нью-Йорку. Про це пише ET.
Як відомо, Зендея прилетіла до Нью-Йорка на прем'єру бойовика "Анчартед: незвідане", у якому її 25-річний бойфренд зіграв одну з головних ролей.
На зірці серіалу "Ейфорія" була чорна сукня-сорочка з лаковим ременем. Доповненням до образу для виходу у світ стали чорні туфлі-човники Christian Louboutin. Волосся акторки було укладене легкими хвилями.
Її супутник обрав для виходу сірий костюм та чорну водолазку. На обох були чорні захисні маски.
Зазначимо, що про стосунки між акторами, яких давно підозрювали в романі після спільних зйомок, офіційно стало відомо в листопаді 2021 року. Після цього Том Голланд та Зендея почали часто виходити на червоні доріжки разом.
Фокус писав про переїзд Зендеї до Тома Голланда у Лондон, адже 25-річний актор родом з Великобританії. Пара придбала розкішні апартаменти за 3 мільйони фунтів.
Нагадаємо, американській акторці Зендеї, яка незабаром стане мешканкою Лондона, присвятили воскову фігуру у знаменитому британському Музеї мадам Тюссо.