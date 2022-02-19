Том Голланд та Зендея з'явилися на публіці у футболках з іменами одне одного

За розвитком стосунків між відомими молодими акторами слідкує вся мережа.

25-річний англійський актор Том Голланд та його кохана, американська акторка Зендея сходили разом на хокейний матч у Нью-Йорку. Під час побачення папараці зловили їх у футболках з іменами одне одного. Про це пише The Cut.

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[ + – ] Зендея та Том Голланд у парних футболках

Разом із закоханою парою на матч прийшли зірка серіалу "Ейфорія" Хантер Шафет та брат Тома Голланда — Сем. І якщо друзі Зендеї та Тома були в образах із символікою улюбленої хокейної команди, то зіркова пара обрала для виходу у світ футболки з іменами одне одного. На одязі Зендеї було прізвище "людини-павука", а Том надягнув футболку з іменем коханої.

[ + – ] Том Голланд та Зендея на хокейному матчі

Зазначимо, що за парою пильно стежать папараці та прихильники. Адже про їхній роман здогадувалися давно, ще з 2017 року, коли відбувалися зйомки першого фільму "Людина-павук", у якому 25-річний Том зіграв головну роль супергероя.

Проте влітку 2021 року Зендея та Том почали час від часу "попадатися" папараці. Наприклад, коли цілувалися в машині чи коли прийшли разом на весілля спільного друга, де сиділи за ручку та обіймалися. Офіційно ж пара підтвердила свої стосунки наприкінці осені 2021.

Раніше Фокус писав про спільний вихід акторської пари в Нью-Йорку на прем'єру нового фільму Тома Голланда "Анчартед: Незвідане".

Нагадаємо, незабаром американка Зендея має намір переїхати свого свого бойфренда, Тома, у Великобританію. Пара вже придбала розкішну нерухомість за 3 мільйони фунтів стерлінгів.