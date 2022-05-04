Зендея з'явилася на публіці з новою зачіскою

Акторка знімається в новому фільмі, для якого й змінила образ.

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25-річна американська акторка вразила шанувальників новою зачіскою — хвилястим об'ємним бобом до підборіддя. У такому вигляді знаменитість помітили в Бостоні (штат Массачусетс). Там вона знімається в тенісній драмі Луки Гуаданьїно "Челленджери", де грає головну роль, повідомляє Daily Mail.

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На ній були мішкуваті темно-сірі штани й темно-синій пуховик великого розміру. У руках Зендея тримала склянку із зеленим соком. Разом із нею на майданчик вирушив і її улюблений маленький чорний собака, якого в руках ніс чи-то асистент, чи охоронець актриси.

[ + – ] Зендея прямує на знімальний майданчик Фото: Backgrid

Акторка вже двічі пропустила одну з найгучніших світських подій — Met Gala. Причина цього — її надмірна зайнятість на зйомках і щільний графік.

"Я не хочу розчаровувати своїх фанатів тут, але я працюватиму. Я повинна працювати й зніматися у фільмах… Бажаю всім всього найкращого", — прокоментувала вона свою відсутність.

Востаннє володарка премії "Еммі" прикрашала сцену Метрополітену у 2019 році у вбранні, натхненному класикою Disney "Попелюшка" та створеному Томмі Хілфігером.

Гонорар Зендеї за участь у зйомках фільму "Челленджери" складе понад $10 млн. Окрім неї, у картині з'являться Джош О'Коннор і Майк Фейст. За виробництво стрічки відповідає студія MGM і продюсерка франшиз "Людина-павук" і "Веном" Емі Паскаль.

Стрічка розповідає про тенісистку Ташу, яка переконує свого чоловіка-чемпіона Великого шолома Арта (Майк Фейст), який зіткнувся з невдачами на корті, грати в турнірі "Челленджер" нижчого рівня.

Нагадаємо, Зендея відверто розповіла про те, як складаються її стосунки з Томом Голландом, а також зізналася, за що найбільше цінує свого коханого.