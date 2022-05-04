Зендая появилась на публике с новой прической

Актриса снимается в новом фильме, для которого и сменила образ.

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25-летняя американская актриса поразила поклонников новой прической – волнистым объемным бобом до подбородка. В таком виде знаменитость заметили в Бостоне (штат Массачусетс). Там она снимается в теннисной драме Луки Гуаданьино "Челленджеры", где играет главную роль, сообщает Daily Mail.

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На ней были мешковатые темно-серые брюки и темно-синий пуховик большого раз мера. В руках Зендая держала стакан с зеленым соком. Вместе с ней на площадку отправилась и ее любимая маленькая черная собака, которую в руках нес то ли ассистент, то ли охранник актрисы.

[ + – ] Зендая направляется на съемочную площадку Фото: Backgrid

Актриса уже дважды пропустила одно из самых громких светских событий – Met Gala. Причиной всему – ее чрезмерная занятость на съемках и плотный график.

"Я не хочу разочаровывать своих фанатов здесь, но я буду работать. Я должна работать и сниматься в фильмах… Желаю всем всего наилучшего", – прокомментировала она свое отсутствие.

В последний раз обладательница премии "Эмми" украшала сцену Метрополитена в 2019 году в наряде, вдохновленном классикой Disney "Золушка" и созданном Томми Хилфигером.

Гонорар Зендаи за участие в съемках фильма "Челленджеры" составит более $10 млн. Кроме нее, в картине появятся Джош О'Коннор и Майк Фаист. За производство ленты отвечает студия MGM и продюсер франшиз "Человек-паук" и "Веном" Эми Паскаль

Лента рассказывает о теннисистке Таше, которая убеждает своего мужа-чемпиона Большого шлема Арта (Майк Фаист), столкнувшегося с неудачами на корте, играть в турнире "Челленджер" более низкого уровня.

Напомним, Зендая откровенно рассказала о том, как складываются ее отношения с Томом Холландом, а также призналась, за что больше всего ценит своего возлюбленного.