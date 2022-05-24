Зендая вместе с Энн Хэтэуэй снялась в новой рекламе для Bvlgari

Режиссером двухминутного рекламного ролика выступил Паоло Соррентино.

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Актрисы Энн Хэтэуэй и Зендея стали лицами новой рекламной кампании итальянского ювелирного бренда Bvlgari под названием "Неожиданные чудеса". Знаменитости снялись в двухминутном ролике, режиссером коротого выступил знаменитый Паоло Соррентино, автор фильмов "Великая красота" и "Молодость", а также провокационного сериала "Молодой папа". Съемки короткого метра проходили в Риме — бесконечном источнике вдохновения для бренда. Об этом сообщили на странице ювелирного дома в Instagram.

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[ + – ] Зендая в новой рекламе Bvlgari Фото: BVLGARI

39-летняя Энн Хэтэуэй позировала в роскошных ювелирных украшениях из коллекции Serpenti , а также в изысканных часах из коллекции Divas' Dream. 25-летняя звезда "Эйфории" Зендая блистала в ювелирных изделиях из коллекции B.zero1 и BB.

[ + – ] Энн Хетэуэй в новой рекламе Bvlgari Фото: BVLGARI

"Примите сердечное приглашение Рима и начните поиск радости и чуда в каждом моменте, сияющей красоты в самых удивительных местах — зная, что любопытство открывает нам бесконечность блаженных возможностей", — подписали ролик в Instagram-аккаунте бренда.

Стоит отметить, что обе знаменитости давно представляют бренд и часто появляются на публике в украшениях Bvlgari. Недавно для пресс-показа фильма "Время Армагеддона" на Каннском фестивали Энн Хэтэуэй надела часы Bulgari Serpenti Scaglie High-end с более чем 24 каратами бриллиантов, а также браслет и кольцо Serpenti Seduttori.

Напомним, 25-летняя Зендая — звезда фильмов "Человек-паук", "Дюна", а также сериала о проблемах подростков "Эйфория". Она является лауреаткой нескольких престижных кинопремий, в том числе "Эмми" и "Спутник". Сейчас актриса снимается в теннисной драме Луки Гуаданьино "Челленджеры", где играет главную роль. Для этого Зендая кардинально сменила прическу.

Известно, что знаменитость встречается с британским актером Томом Холландом. Они познакомились на съемках первой части "Человека-паука" в 2017 году, после чего несколько лет ходили слухи об их романе. Пара подтвердила отношения в ноябре 2021 года. Зендая и Том очень поддерживают друг друга, несмотря на плотный актерский график.

Как писал ранее Фокус, Энн Хэтэуэй работает над ролью в новой картине Ребекки Миллер "Она пришла ко мне". Съемки проходят в Нью-Йорке. Также знаменитость не так давно снялась в криминальной драме "Эйлин", ради которой изменила длину и цвет волос.