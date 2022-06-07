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Энн Хэтэуэй заметили на съемках нового фильма в розовом платье из 60-х (фото)

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Энн Хэтэуэй, Энн Гэтевей в фильме материнский инстинкт, Энн Гэтевей в розовом платье 60-х, мода 60-х
Фото: Getty Images | Энн Хэтэуэй

Знаменитость снимается в фильме вместе с Джессикой Честейн.

Оскароносную актрису Энн Хэтэуэй заметили на съемках ее нового фильма "Материнский инстинкт" в розовом платье из 60-х в Нью-Джерси. Об этом пишет Daily Mail.

В съемки картины вовлечена как Энн Хэтэуэй, так и Джессика Честейн. Обе актрисы радуют поклонников образами в стиле 60-х. В этот раз, в объективе внимания оказалась 39-летняя Энн Хэтэуэй в ярко-розовом коктейльном платье и с пышной прической, напоминающей стиль бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.

К образу актриса добавила белые туфли на каблуке, колье из жемчужин и светлый клатч.

Энн Хэтэуэй в Нью-Джерси

В центре сюжета новой картины две домохозяйки и лучшие подруги Элис и Селин, которые живут своей идеальной жизнью в 60-х. Однако их крепкие соседские отношения подвергаются серьезной проверке на прочность после трагического несчастного случая, еще более обостряющего их материнские инстинкты.

Напомним, звезда фильмов "Стажер" и "Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй вместе с юной актрисой Зендаей снялась в новой рекламной кампании Bvlgari в Риме.

Также Фокус писал о еще одних съемках 39-летней Энн Хэтэуэй, на которых она продемонстрировала невероятно элегантное платье.