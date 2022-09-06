Енн Гетевей поєднала літню сукню та осінні чоботи (фото)

Поки у Венеції проходить гучний кінофестиваль, акторка відправилася на американську щорічну кіноподію.

39-річна американська акторка Енн Гетевей продемонструвала поєднання літньої сукні та осінніх чоботів. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Щоденники принцеси" відвідала щорічний кінофестиваль Telluride у Колорадо. Знаменитість з'явилася на показі свого фільму "Час Армагедону".

Для виходу у світ Енн Гетевей обрала білосніжну легку літню сукню-міді, яку зуміла вдало поєднати з темними осінніми чоботами. На голові американської акторки був солом'яний капелюх з широкими крисами та масивні сонцезахисні окуляри. Волосся знаменитості було розпущене. Вона посміхалася місцевим фотографам.

Як аксесуари до літньо-осіннього аутфіту зірка фільму "Диявол носить Prada" обрала сумочку на плечі, а руках тримала джинсову куртку.

[ + – ] Енн Гетевей Фото: Getty Images

Поки літо плавно перетікає в осінь, радимо звернути увагу на таке цікаве поєднання елементів гардеробу.

Нагадаємо, Енн Гетевей продемонструвала під час виходу на публіку сумочку за 58 тисяч гривень.

Також Фокус писав про неймовірно елегантну сукню для святкових заходів, яку приміряла напередодні 39-річна Енн Гетевей.