Енн Гетевей та Вікторія Бекхем вийшли на публіку у синьо-жовтих образах (фото)

Знаменитості з перших днів повномасштабного вторгнення публічно підтримують Україну.

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39-річна американська акторка Енн Гетевей та 48-річна британська співачка Вікторія Бекхем продемонстрували свою солідарність з українським народом, з'явившись на публіці у синьо-жовтих образах. Знімками та відео ділиться у своїх соцмережах дружина Девіда Бекхема.

Зірка фільму "Диявол носить Prada" та знаменита дизайнерка відвідали нічне ток-шоу Watch What Happens Live, ведучим якого є Енді Коен.

"Ловіть мене та @AnneHathaway на #WWHL з @BravoAndy", — написала Вікторія Бекхем.

Для виходу у світ зірки обрали стилізований парний синьо-жовтий аутфіт у кольорах українського державного прапора. Гетевей продемонструвала яскраво-жовту сукню David Koma з відкритими плечима та акцентним декольте, а Бекхем віддала перевагу шовковій сукні блідо-синього кольору від свого бренду Victoria Beckham.

[ + – ] Енн Гетевей та Вікторія Бекхем

Під час запису ефіру ведучий запитав дружину Девіда Бекхема, чи є ймовірність того, що гурт Spice Girls знову з'явиться разом на сцені. Однак співачка відповіла категоричною відмовою, додавши, що вона наразі дуже зайнята іншими справами.

Тим часом американська акторка відповіла на кілька своїх запитань, зокрема про те, чи вважає Гетевей лиходієм Нейта, хлопця її героїні у легендарному фільмі "Диявол носить Prada".

"Нейт справді поводився як хлопчисько, але я б не хотіла, щоб мене характеризували за найгіршим моментом у мої 20 років, тому ні, я не вважаю Нейта лиходієм", – зазначила 39-річна акторка.

[ + – ] Енн Гетевей та Вікторія Бекхем

Зірка екранів також зізналася, що вона сподівається знятися у продовженні картини "Щоденники принцеси".

Нагадаємо, Енн Гетевей на зйомках свого нового фільму поєднала літню сукню та осінні чоботи.

Також Фокус писав про оливкову сукню Вікторії Бекхем, яку вона обрала для побачення із чоловіком.