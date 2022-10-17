Вікторія Бекхем сходила на побачення з чоловіком в оливковій сукні за 35 тисяч грн (фото)

Після чуток про проблеми у шлюбі зіркова пара вийшла разом у світ.

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48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем сходила на побачення зі своїм чоловіком Девідом Бекхемом у стильному образі з колекції свого бренду. Про це пише Daily Mail.

Мама чотирьох відправилася на романтичну прогулянку з коханим у Нью-Йорку у шовковій сукні оливкового відтінку з акцентними рукавами. Колишня учасниця гурту Spice Girls залишила своє волосся розпущеним, додавши до елегантного образу чорні окуляри та темну сумочку-клатч. На ногах Вікторії Бекхем були чорні ботфорти.

Тим часом 47-річний британський футболіст обрав для виходу темно-синій класичний костюм у тонку смужку, додавши до нього світлу сорочку, прозорі окуляри та сіру краватку з принтом.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем у Нью-Йорку

Зіркове подружжя відсвяткувало у 2022 23-ту річницю свого шлюбу. За понад два десятиліття спільного життя Девід та Вікторія виховали чотирьох дітей та продовжують радувати своїх фанатів спільними милими виходами у світ.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем у Нью-Йорку

Зазначимо, що сукня Вікторії Бекхем з її ж бренду коштує 850 фунтів стерлінгів (близько 35 700 грн).

Нагадаємо, після чуток про проблеми у шлюбі Вікторія Бекхем пояснила, чому видалила татуювання з ініціалами чоловіка.

Також Фокус писав про напружені стосунки між Вікторією Бекхем та її невісткою Ніколою Пельтц.