"Забув, що він Бекхем". Девід Бекхем серйозно поговорив із сином Брукліном через Ніколу Пельтц

Раніше в мережі активно обговорювали сварку між Вікторією Бекхем та її невісткою.

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47-річний британський футболіст Девід Бекхем провів серйозну розмову із сином Брукліном щодо його дружини Ніколи. Про це пише Daily Mail.

Після чуток у мережі про серйозні проблеми у родині та сварки між Вікторією Бекхем та її 27-річною невісткою знаменитий спортсмен вирішив провести бесіду з первістком, який у квітні 2022 одружився та переїхав жити у США.

"Мені розповіли, що Бекхем минулого тижня "дав прочухана" Бруклінові, сказавши йому: "Ми не хочемо такого в нашій родині", — розповідає інсайдер, близький до зіркового подружжя.

Зокрема джерело додало, що раніше батько чотирьох ніколи не кричав на свого старшого сина, проте наразі ситуація вийшла з-під контролю.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Instagram brooklynbeckham

Зірковий батько постарався донести до 23-річного Брукліна, що так, як зробила його кохана, у їхній родині не прийнято.

"Бекхем сказав Брукліну: "Те, що станеться далі, на твоїй відповідальності, але з нас драми досить", — додав інсайдер.

Ситуацію з негараздами в родині Бекхемів навіть порівняли зі скандалами у королівській родині Великобританії. За словами Девіда Бекхема, його невістка почала "виносити сміття з хати", чим завдала болю батькам та братам Брукліна.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Instagram brooklynbeckham

"Пролунало також, що Бруклін забув про те, що він — Бекхем", — сказало насамкінець джерело.

Нагадаємо, батьки Брукліна Бекхема всерйоз розлютилися на свого сина та його дружину.

Також Фокус писав про ідеальні парні образи для побачення, які продемонстрували напередодні в Парижі Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц.