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Стиль життя

"Забув, що він Бекхем". Девід Бекхем серйозно поговорив із сином Брукліном через Ніколу Пельтц

Девід та Вікторія Бекхем, вікторія бекхем та нікола пельтц, бруклін бекхем та нікола пельтц, скандал у родині бекхемів
Фото: Getty Images | Девід та Вікторія Бекхем

Раніше в мережі активно обговорювали сварку між Вікторією Бекхем та її невісткою.

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47-річний британський футболіст Девід Бекхем провів серйозну розмову із сином Брукліном щодо його дружини Ніколи. Про це пише Daily Mail.

Після чуток у мережі про серйозні проблеми у родині та сварки між Вікторією Бекхем та її 27-річною невісткою знаменитий спортсмен вирішив провести бесіду з первістком, який у квітні 2022 одружився та переїхав жити у США.

"Мені розповіли, що Бекхем минулого тижня "дав прочухана" Бруклінові, сказавши йому: "Ми не хочемо такого в нашій родині", — розповідає інсайдер, близький до зіркового подружжя.

Зокрема джерело додало, що раніше батько чотирьох ніколи не кричав на свого старшого сина, проте наразі ситуація вийшла з-під контролю.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Fullscreen
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Фото: Instagram brooklynbeckham

Зірковий батько постарався донести до 23-річного Брукліна, що так, як зробила його кохана, у їхній родині не прийнято.

"Бекхем сказав Брукліну: "Те, що станеться далі, на твоїй відповідальності, але з нас драми досить", — додав інсайдер.

Ситуацію з негараздами в родині Бекхемів навіть порівняли зі скандалами у королівській родині Великобританії. За словами Девіда Бекхема, його невістка почала "виносити сміття з хати", чим завдала болю батькам та братам Брукліна.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Fullscreen
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Фото: Instagram brooklynbeckham

"Пролунало також, що Бруклін забув про те, що він — Бекхем", — сказало насамкінець джерело.

Нагадаємо, батьки Брукліна Бекхема всерйоз розлютилися на свого сина та його дружину.

Також Фокус писав про ідеальні парні образи для побачення, які продемонстрували напередодні в Парижі Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц.