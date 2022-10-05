"Забыл, что он Бекхэм". Дэвид Бекхэм серьезно поговорил с сыном Бруклином из-за Николы Пельтц

Ранее в Сети активно обсуждали ссору между Викторией Бекхэм и ее невесткой.

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47-летний британский футболист Дэвид Бекхэм провел серьезный разговор с сыном Бруклином по поводу его жены Николы. Об этом пишет Daily Mail.

После слухов в Сети о серьезных проблемах в семье и ссорах между Викторией Бекхэм и ее 27-летней невесткой знаменитый спортсмен решил провести беседу с первенцем, который в апреле 2022 женился и переехал жить в США.

"Мне рассказали, что Бекхэм на прошлой неделе "дал взбучку" Бруклину, сказав ему: "Мы не хотим такого в нашей семье", — рассказывает инсайдер, близкий к звездным супругам.

В частности, источник добавил, что ранее отец четырех никогда не кричал на своего старшего сына, однако ситуация вышла из-под контроля.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Instagram brooklynbeckham

Звездный отец постарался донести до 23-летнего Бруклина, что так, как поступила его возлюбленная, в их семье не принято.

"Бекхэм сказал Бруклину: "То, что произойдет дальше, на твоей ответственности, но с нас драмы достаточно", — добавил инсайдер.

Ситуацию с неурядицами в семье Бекхэмов даже сравнили со скандалами в королевской семье Великобритании. По словам Дэвида Бекхэма, его невестка начала "выносить сор из избы", чем причинила боль родителям и братьям Бруклина.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Instagram brooklynbeckham

"Прозвучало также, что Бруклин забыл о том, что он — Бекхэм", — сказал наконец источник.

Напомним, родители Бруклина Бекхэма всерьез разозлились на своего сына и его жену.

Также Фокус писал об идеальных парных образах для свидания, которые продемонстрировали накануне в Париже Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц.