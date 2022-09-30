Дэвид и Виктория Бехэм всерьез разозлились на Бруклина и Николу Пельтц

Семья Бекхэмов очень переживает разрыв с Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц, но очень обижены из-за интервью невестки

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В самой дружной семье Бекхэмов наметился раскол. Бруклин Бекхэм после свадьбы с богатой наследницей Николой Пельтц переехал в США. И теперь его супруга заявила, что не ладит со свекровью, Викторией Бекхэм. В семье настала напряженность, и теперь старшие Бекхэмы стараются ее разрядить. Об этом пишет Daily Mail.

27-летняя Никола рассказала, что напряженность возникла еще до свадьбы. Виктория предложила создать свадебное платье для большого дня Николы и Бруклина

Однако Никола в итоге выбрала платье от Versace и назвала отсутствие связи с Викторией причиной своего решения. Она даже сказала, что Виктория ее "заблокировала" и отказалась от соглашения о пошиве платья. И это при том, что эскизы платья ей очень понравились и она была готова надеть платье от Виктории Бекхэм на торжество.

[ + – ] Свадебное платье раздора

Никола дала интервью Grazia USA и, конечно, Бекхэмы о нем узнали.

Инсайдеры сообщают, что Дэвид Бекхэм был потрясен интервью и братья Бруклина: Ромео и Круз также остались недовольны, что их семейные дела обсуждаются публично.

"Вероятно, это был шок, поскольку он никогда не делал ничего, кроме как говорил Бруклину, как сильно он его обожает", — сообщил источник.

Дэвид даже поговорил с Бруклином, сказав, что они "не поступают так" в своей семье и добавил, что дальнейшее развитие событий зависит только от него с Николой, но с драмой покончено.

Друзья говорят, что Бекхэмы в частном порядке даже сравнивали свою семейную ситуацию с расколом в королевской семье между принцами Уильямом и Гарри, и тот факт, что в этом оказались виноваты американские жены мисс Пельтц и Меган.

Один добавил: "Они говорят, что Бруклин забыл, что он Бекхэм".

Дэвид защищает Викторию, которая страдает после того, как ее сын отдалился от нее после свадьбы в апреле. Напряженность возникла еще во время планирования торжества, которой, в основном, занималась мать Николы, Клаудия Пельтц.

Известно, что Никола так и не надела ни одного наряда от Виктории Бекхэм и Бекхэмы не сидели за главным столом.

После молодожены проводили время с семьей невесты на яхте, и встретились с Бекхэмами только на ужине в Италии в июне.

Сейчас, когда Никола и Бруклин находятся в Париже на Неделе моды, к ним присоединятся братья Николы: Брэдли и Дизель.

[ + – ] Бруклин и Никола в Париже

Тем временем Бруклин, начинающий шеф-повар, сказал, что не хочет ввязываться в скандал.

"Честно говоря, моя жена, очевидно, является моим главным приоритетом, и я не хочу видеть ее расстроенной. Мы поддерживаем друг друга на 100 процентов, и мы просто идем дальше вместе", — заявил он.