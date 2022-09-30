Девід і Вікторія Бекхем усерйоз розлютилися на Брукліна та Ніколу Пельтц

Сім'я Бекхемів дуже хвилюється через розрив із Брукліном Бекхемом і Ніколою Пельтц, але дуже скривджені через інтерв'ю невістки.

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У найдружнішій родині Бекхемів намітився розкол. Бруклін Бекхем після весілля з багатою спадкоємицею Ніколою Пельтц переїхав у США. І тепер його дружина заявила, що не ладнає зі свекрухою, Вікторією Бекхем. У сім'ї настала напруженість, і тепер старші Бекхеми намагаються її розрядити. Про це пише Daily Mail.

27-річна Нікола розповіла, що напруженість виникла ще до весілля. Вікторія запропонувала створити весільну сукню для великого дня Ніколи та Брукліна.

Проте Нікола в результаті обрала сукню від Versace та назвала відсутність зв'язку з Вікторією причиною свого рішення. Вона навіть сказала, що Вікторія її "заблокувала" та відмовилася від угоди про пошиття сукні. І це при тому, що ескізи сукні їй дуже сподобалися, і вона була готова одягнути сукню від Вікторії Бекхем на урочистість.

[ + – ] Весільна сукня розбрату

Нікола дала інтерв'ю Grazia USA, і, звісно, Бекхеми про нього дізналися.

Інсайдери повідомляють, що Девід Бекхем був приголомшений інтерв'ю і брати Брукліна, Ромео та Круз, також залишилися незадоволені, що їхні сімейні справи обговорюються публічно.

"Імовірно, це був шок, оскільки він ніколи не робив нічого, окрім як говорив Брукліну, як сильно він його обожнює", — повідомило джерело.

Девід навіть поговорив із Брукліном, сказавши, що вони "не роблять так" у своїй сім'ї, і додав, що подальший розвиток подій залежить тільки від нього з Ніколою, але з драмою покінчено.

Друзі кажуть, що Бекхеми приватно навіть порівнювали свою сімейну ситуацію з розколом у королівській родині між принцами Вільямом і Гаррі, і той факт, що в цьому виявилися винними американські дружини міс Пельтц і Меган.

Один додав: "Вони кажуть, що Бруклін забув, що він Бекхем".

Девід захищає Вікторію, яка страждає після того, як її син віддалився від неї після весілля у квітні. Напруженість виникла ще під час планування урочистостей, якими, в основному, займалася мати Ніколи, Клаудія Пельтц.

Відомо, що Нікола так і не одягла жодного вбрання від Вікторії Бекхем, і Бекхеми не сиділи за головним столом.

Потім молодята проводили час із сім'єю нареченої на яхті й зустрілися з Бекхемами лише на вечері в Італії в червні.

Зараз, коли Нікола та Бруклін перебувають у Парижі на Тижні моди, до них приєднаються брати Ніколи Бредлі й Дизель.

[ + – ] Бруклін і Нікола в Парижі

Водночас Бруклін, шеф-кухар-початківець, сказав, що не хоче вплутуватися в скандал.

"Чесно кажучи, моя дружина, очевидно, є моїм головним пріоритетом, і я не хочу бачити її засмученою. Ми підтримуємо одне одного на 100 відсотків, і ми просто йдемо далі разом", — заявив він.