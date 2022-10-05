Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц показали ідеальні парні образи (фото)

Подружжя часто демонструє вдалі варіанти для спільного виходу зі своєю другою половинкою.

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23-річний Бруклін Бекхем та його дружина, 27-річна американська акторка Нікола Пельтц продемонстрували ідеальні парні образи для побачення. Знімками у стильних аутфітах невістка Вікторії Бекхем поділилася у своїх соцмережах.

Закохана пара напередодні відвідала показ Givenchy у межах Паризького тижня моди. У столиці Франції Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц продемонстрували класичні парні образи, які ідеальні підійдуть для паризького побачення. Подружжя вийшло у світ в однакових класичних костюмах від Givenchy з акцентним кріпленням на талії.

Проте син зіркового подружжя Бекхемів додав до образу класичну сорочку, а донька американського мільярдера Нельсона Пельтца — білу блузку з вирізом біля комірця, до якого вона додала срібну підвіску у формі хреста.

[ + – ] Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем у Парижі

Зокрема кохана Брукліна Бекхема зібрала своє волосся в охайний пучок та висвітила брови (тренд 2022). На ногах американки були черевики на високій платформі та підборах.

[ + – ] Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем у Парижі

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем одружилися у квітні 2022, хоча пропозицію своїй дівчині син зіркового подружжя зробив у липні 2020. Розкішна церемонія одруження пройшла у маєтку в Палм-Біч на березі океану, а після цього пара переїхала жити у США.

Нагадаємо, новоспечене подружжя Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц знялися для Vogue Hong Kong.

Також Фокус писав про чутки навколо серйозних проблем у родині Бекхемів: невістка Вікторії Бекхем не хоче знаходити спільну мову зі своєю зірковою свекрухою.