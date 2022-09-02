Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц знялися для Vogue Hong Kong (фото)

Зіркове подружжя одразу прикрасило три обкладинки видання.

23-річний британський кухар та фотограф Бруклін Бекхем разом зі своєю дружиною Ніколою Пельтц прикрасив обкладинку Vogue Hong Kong. Про це повідомляється на офіційній сторінці видання.

Зіркове подружжя прикрасило цілі три обкладинки популярного глянцю — кожен окремо та разом. На спільному знімку пара приміряла ювелірні вироби від Fendi та Buccellati.

27-річна американська акторка позувала фотографам китайського журналу з новою зачіскою, адже нещодавно невістка Вікторії Бекхем попрощалася зі своїм блондом та стала шатенкою. Знаменитість приміряла напівпрозору сукню, через яку було видно її спідню білизну.

Тим часом син зіркового подружжя Бекхемів обрав для зйомки шоколадні штани та чорну принтовану сорочку.

"Бруклін та Нікола Пельтц-Бекхем — вересневі зірки обкладинки Vogue Гонконгу", — зазначено в публікації.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц для глянцю

З американською акторкою Бруклін Бекхем одружився навесні 2022, хоча зробив пропозицію своїй коханій за два роки до цього. Після розкішної церемонії одруження пара переїхала жити у США.

[ + – ] Нікола Пельтц для Vogue Hong Kong

Зокрема після весілля 23-річний Бруклін додав до свого знаменитого прізвища частину популярного прізвища у США — Пельтц. Так само зробила Нікола, яка не відмовилася від свого прізвища, а лише додала частинку чоловікового.

[ + – ] Бруклін Бекхем для Vogue Hong Kong

Нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц продають свій розкішний особняк за 400 млн гривень.

Також Фокус писав про історію романтичних стосунків сина Бекхемів та 27-річної Ніколи.