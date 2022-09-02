Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц снялись для Vogue Hong Kong (фото)

Звездные супруги сразу украсили три обложки издания.

23-летний британский повар и фотограф Бруклин Бекхэм вместе со своей женой Николой Пельтц украсил обложку Vogue Hong Kong. Об этом сообщается на официальной странице издания.

Звездные супруги украсили целых три обложки популярного глянца — каждый в отдельности и вместе. На совместном снимке пара примеряла ювелирные изделия Fendi и Buccellati.

27-летняя американская актриса позировала фотографам китайского журнала с новой прической, ведь недавно невестка Виктории Бекхэм попрощалась со своим блондом и стала шатенкой. Знаменитость примеряла полупрозрачное платье, через которое было видно ее нижнее белье.

Тем временем сын звездных супругов Бекхэмов выбрал для съемки темно-шоколадные штаны и черную рубашку с принтом.

"Бруклин и Никола Пельтц-Бекхэм — сентябрьские звезды обложки Vogue Гонконга", — отмечено в публикации.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц для глянца

На американской актрисе Бруклин Бекхэм женился весной 2022, хотя сделал предложение своей возлюбленной за два года до этого. После роскошной церемонии бракосочетания пара переехала жить в США.

[ + – ] Никола Пельтц для Vogue Hong Kong

В частности, после свадьбы 23-летний Бруклин добавил к своей знаменитой фамилии часть популярной фамилии в США — Пельтц. Так же поступила и Никола, которая не отказалась от своей фамилии, а лишь добавила частицу мужа.

[ + – ] Бруклин Бекхэм для Vogue Hong Kong

Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц продают свой роскошный особняк за 400 млн гривен.

Также Фокус писал об истории романтических отношений сына Бекхэмов и 27-летней Николы.