"Наш маленький пузырь". История любви Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

В последнее время в Сети все активнее обсуждают вражду между мамой и женой Бруклина.

23-летний Бруклин Бекхэм и 27-летняя Никола Пельтц официально скрепили свой союз в апреле 2022. За теплыми чувствами звездной пары следят миллионы их фанатов в соцсетях. Однако недавно прогремел скандал, в котором обсуждали не самые лучшие отношения между девушкой и ее свекровью, британской дизайнером и певицей Викторией Бекхэм. Давайте вспомним историю любви детей из "золотых" семей.

Если фамилия Бекхэм известна практически на весь мир, так как мама Бруклина и его отец достаточно знамениты в своих профессиях, то фамилия Пельтц не столь находится на слуху. Тем не менее, семья Николы очень популярна в Штатах, ведь ее отец – американский предприниматель и промышленник Нельсон Пельтц. Его состояние оценивается более чем в полтора миллиарда долларов.

Первым интересным фактом о паре Николы и Бруклина является тот, что девушка старше своего возлюбленного на 4 года, однако это не помешало их любви. Виктория Бекхэм также старше Дэвида на один год.

Начало отношений

Бруклин и Никола были знакомы с 2017 года. Однако активно начали общаться с октября 2019 года. Тогда в Лос-Анджелесе Леонардо Ди Каприо устроил вечеринку, посвященную Хэллоуину. После нее пара отправилась в отель, где провела вместе ночь.

До Николы 23-летний Бруклин долгое время встречался с моделью Ханной Кросс и американской актрисой Хлоей Грейс Морец. Тем временем его будущая жена имела отношения с братом известных супермоделей Анваром Хадидом (с ним будет потом встречаться певица Дуа Липа более двух лет).

Однако с 2019 года начинается новая эра в романтических отношениях Бруклина и Николы Пельтц. Они в большом мире шоу-бизнеса нашли друг друга.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: brooklynpeltzbeckham

Уже в январе 2020 влюбленные публично подтвердили новый роман и оба выложили селфи в зеркале в свои соцсети. Впоследствии они часто будут делиться общими снимками и забавными видео, чем растапливают сердца своих фолловеров.

Первым выходом на публику Николы и Бруклина в качестве пары стал показ Yves Saint Laurent. А затем произошел карантин 2020. Тогда практически все свое время влюбленные проводили вместе и продолжали делиться совместными милыми кадрами в соцсетях.

После пережитого ковидного карантина Бруклин решил сделать своей возлюбленной предложение летом 2020. Однако из-за карантинных ограничений свадьба откладывалась почти два года.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц в день предложения Фото: Instagram brooklynbeckham

Никола для столь важного дня выбрала светло-желтое платье от бренда ее звездной свекрови.

Татуировки

23-летний Бруклин не упускает возможности заявить о своих чувствах к Николе. Одними из проявлений его любви стали многочисленные татуировки, посвященные жене.

На шее сына звездных родителей изображены глаза его возлюбленной. На руке есть слово Джина — имя недавно умершей бабушки Николы. Также на теле Бруклина выбиты его свадебная клятва, любовное письмо и слова "наш маленький пузырь". Одной из последних тату стала фамилия Николы на всю грудь парня.

[ + – ] Глаза Николы Пельтц на шее Бруклина Бекхэма Фото: brooklynpeltzbeckham

У невестки Виктории Бекхэм есть одно маленькое тату, посвященное возлюбленному — его имя.

Свадьба

В апреле 2022 Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм наконец-то официально узаконили свой союз. Церемония продолжалась несколько дней на берегу океана в имении семьи Николы в Палм-Бич.

Жена Бруклина продемонстрировала роскошное элегантное платье от Valentino, чем уже тогда спровоцировала слухи о вражде с Викторией Бекхэм, ведь не выбрала свадебный наряд от ее бренда.

После свадьбы Никола и Бруклин перебрались в США и редко навещают родителей Бруклина в Великобритании. А Бруклин взял двойную фамилию, добавив к своей частице знаменитую фамилию жены.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц в день свадьбы Фото: nicolaannepeltzbeckham

В последнее время все активнее обсуждается противостояние жены и матери Бруклина Бекхэма.

Также Фокус подробно писал о роскошной церемонии бракосочетания Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц.