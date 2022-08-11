Стало известно, почему враждуют Виктория Бекхэм и Никола Пельтц

Оказалось, что Викторию расстроило решение Николы надеть платье другого дизайнера на свадьбу

Никола Пельтц, жена Бруклина Бекхэма, на днях опубликовала грустный пост в котором пожаловалась на собственную "жестокую" семью и намекнула на прохладные отношения со свекровью – Викторией Бекхэм. Инсайдеры сообщают, что между женщинами идет настоящая "холодная война", тогда как Бруклин Бекхэм заявляет, что "все ладят". Об этом пишет Daily Mail.

Никола и Виктория почти не общаются в соцсетях. Особенно это странно выглядит на фоне того, как Бекхэмы поддерживают друг друга и всегда оставляют комментарии под постами.

Теперь Никола сообщила, что, по ее мнению, все началось с того, что она не надела свадебное платье от Виктории Бекхэм на свадьбу в апреле, а вместо этого выбрала платье от Valentino Couture.

"Я собиралась и очень хотела надеть ее платье, но через несколько месяцев она поняла, что ее ателье не может этого сделать, поэтому мне пришлось выбрать другое платье. Она не говорила, что "ты не можешь это надеть", и я не говорила, что не хочу ее платье. Но вот где это началось", — написала Никола.

[ + – ] Никола Пельтц с отцом

Тем не менее, Виктории удалось нарядить в платья своего бренда себя, а также многих гостей: Еву Лонгорию, свою мать Джеки Адамс и модель Мию Риган с которой тогда встречался Ромео Бекхэм.

Также она посвятила своему платью целый пост в соцсетях, сообщив, что создавала его в спешке, но довольна результатом. Платье, к слову, получилось красивым, но почти белым, что по негласным свадебным правилам не слишком уместно.

По слухам, Никола вообще не хотела, чтобы Виктория была на свадьбе. Но это было бы совсем скандально, так что Бекхэмы на свадьбе, конечно, были, но оказались не в центре внимания, что не понравилось Виктории.

Взбесило ее и то, что многие глянцевые издания, публикуя снимки с роскошной церемонии, называли Николу Пельтц "новой миссис Бекхэм".

23-летний Бруклин на все эти слухи отвечал уклончиво, заявляя, что "все ладят, и это хорошо".

Сейчас Никола и Бруклин живут в Майами и Бруклин занимается своим кулинарным блогом. Они не слишком часто общаются с семьей Бекхэмов и даже не съездили отдохнуть вместе с ними, когда они плавали на яхте у побережья Флориды. Но зато Бруклин покатался на папином суперкаре и насмешил прохожих, пытаясь из него выбраться.