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Виктория Бекхэм пришла на свадьбу сына в платье, созданном за пять дней

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Виктория Бекхэм, свадьба, бруклин бекхэм, никола пельтц, платье комбинация, свадебное платье
Фото: Instagram victoriabeckham | Виктория Бехэм с родителями на свадьбе сына

Дизайн праздничного наряда бывшая "перчинка" придумала сама

В Сети продолжают обсуждать шикарную свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц. Торжество прошло в имении родителей невесты, были приглашены звездные друзья, а вместо подарков молодожены попросили перечислять деньги в фонд, помогающий Украине. Праздничный образ Виктории Бекхэм, матери жениха, стал одним из самых обсуждаемых в модной сфере, пишет Daily Mail.

Виктория Бекхэм опубликовала в соцсетях несколько сториз в которых рассказала, что дизайн платья из шелка стального цвета она придумала сама, а его создание заняло пять дней в лондонском ателье ее бренда.

Виктория Бекхэм, свадьба, бруклин бекхэм, никола пельтц, платье комбинация, свадебное платье
Праздничный образ Виктории Бекхэм
Фото: Instagram victoriabeckham
Виктория Бекхэм, свадьба, бруклин бекхэм, никола пельтц, платье комбинация, свадебное платье
Праздничный образ Виктории Бекхэм
Фото: Instagram victoriabeckham

На создание ее вдохновило отражение лунного света в океане.

47-летняя Бекхэм, которая является владелицей и основателем собственного бренда одежды, рассказала, что фасон платье-комбинации она почерпнула в стилистике клиентов знаменитого клуба Studio 54.

Платье с длинным шлейфом дополняли кружевные детали. А образ Виктория дополнила бриллиантовыми украшениями: кольцом и кулоном с алмазом каплевидной формы.

Виктория Бехэм и Дэвид Бекхэм на свадьбе сына

За основу наряда она взяла платье из собственной свадебной коллекции pre-fall '22. Но использовала ткань, которая создается на любимой текстильной фабрике Виктории в Италии на озере Комо.

Ее мать Джеки Адамс и подруга сына Ромео Миа Риган также носили одежду от Виктории Бекхэм, сделанную на заказ.

К слову, чтобы соответствовать праздничному образу супруги, Дэвид Бекхэм выбрал костюм от Dior.

Напомним, свадебное платье Николы Пельтц было от Valentino. Невеста два раза летала в Рим на примерки.