Вікторія Бекхем прийшла на весілля сина в сукні, створеній за п'ять днів

Дизайн святкового вбрання колишня "перчинка" вигадала сама.

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У мережі продовжують обговорювати шикарне весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц. Урочистість відбулася в маєтку батьків нареченої, було запрошено зіркових друзів, а замість подарунків молодята попросили перераховувати гроші до фонду, який допомагає Україні. Святковий образ Вікторії Бекхем, матері нареченого, став одним із найобговорюваніших у модній сфері, пише Daily Mail.

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Вікторія Бекхем опублікувала в соцмережах кілька сторіс, у яких розповіла, що дизайн сукні з шовку сталевого кольору вона придумала сама, а його створення зайняло п'ять днів у лондонському ательє її бренду.

[ + – ] Святковий образ Вікторії Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham [ + – ] Святковий образ Вікторії Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

На створення її надихнув відбиток місячного світла в океані.

47-річна Бекхем, яка є власницею та засновницею власного бренду одягу, розповіла, що фасон сукні-комбінації вона почерпнула в стилістиці клієнтів знаменитого клубу Studio 54.

Сукня з довгим шлейфом доповнювала мереживні деталі. А образ Вікторія доповнила діамантовими прикрасами: кільцем і кулоном із алмазом краплеподібної форми.

[ + – ] Вікторія Бехем і Девід Бекхем на весіллі сина

За основу вбрання вона взяла сукню з власної весільної колекції pre-fall '22. Але використала тканину, що створюється на улюбленій текстильній фабриці Вікторії в Італії на озері Комо.

Її мати Джекі Адамс і подруга сина Ромео Міа Ріган також носили одяг від Вікторії Бекхем, зроблений на замовлення.

До речі, щоб відповідати святковому образу дружини, Девід Бекхем вибрав костюм від Dior.

Нагадаємо, весільна сукня Ніколи Пельтц була від Valentino. Наречена двічі літала до Рима на примірки.