Бруклин Бекхэм насмешил прохожих, пытаясь выбраться из суперкара

Сын знаменитого футболиста так и не смог справится с шикарным McLaren стоимостью 300 000 фунтов стерлингов

Бруклин Бекхэм недавно женился и все никак не закончит свой медовый месяц. Но зато он успел повеселить прохожих в Западном Голливуде, пытаясь выбрать из суперкара McLaren 765LT стоимостью 300 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет The Sun.

Оказалось, что из низкой спортивной машины невозможно выбраться с кофе, телефоном и ключами в руках. Так что какое-то время Бруклин барахтался на сидении, потом все таки ему удалось вылезти, но стакан с кофе пришлось поставить на асфальт.

Папарацци, как водится, оказались рядом и сфотографировали все бесплодные усилия старшего из детей четы Бекхэм.

McLaren 765LT — один из всего 765 произведенных автомобилей, принадлежит эксклюзивная машина отцу Бруклина – Дэвиду Бекхэму.

На прогулке отсутствовала Никола Пельтц, жена Бруклина. Недавно в Сети появилась информация, что не смотря на роскошную свадьбу в имении Пельтцев, "богатые тоже плачут".

Никола написала эмоциональный пост в соцсетях, признавшись, что ее семья довольно жестока и нетерпима к проявлениям слабости, а потому ей иногда "тяжело показать свою грусть".

"Я росла с семью братьями и сестрами и двумя очень сильными родителями, что сделало меня очень крутой. Они вбили мне в голову, чтобы я не позволяла людям сломить меня или ранить мое сердце. Это заставило меня воздвигнуть ​стену, чтобы защитить себя", — призналась она.

По слухам, пост Никола написала после очередного конфликта со свекровью. Блестящая Виктория Бекхэм, участница культовой группы Spice Girls и создательница успешного бренда, не ладит с невесткой. Более того, инсайдеры сообщают, что она буквально ее ненавидит.

"Они терпеть друг друга не могут и не разговаривают. Подготовка к свадьбе была ужасной", — сообщил источник. По его словам Никола сама планировала свадьбу и не позволяла Виктории вносить коррективы. Та была смертельно обижена.

Напомним, Бруклин и Никола объявили о своей помолвке в июле 2020 года и поженились в Палм-Бич, Флорида, в апреле этого года.