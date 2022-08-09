Никола Пельтц призналась, что у нее очень жесткие родители

Актрисе бывает тяжело выразить эмоции, так как в детстве ее учили быть сильной и никому не позволять причинять ей боль.

На днях 27-летняя американская актриса Никола Пельтц поделилась душераздирающим постом. Знаменитость призналась, что порой ей бывает очень трудно выражать эмоции, так как родители учили ее быть сильной, чтобы никто не мог разбить ей сердце.

Супруга Бруклина Бекхэма опубликовала в Instagram два снимка, на одном из которых она лежит в постели с плюшевым мишкой в руках. На фото заметно, что актриса плачет.

"Иногда мне трудно показать свою грусть. Я выросла в семье с братьями и сестрами и двумя очень сильными родителями, что сделало меня очень крутой, но они вбили мне в голову, чтобы я не позволяла людям сломить меня или ранить мое сердце. Это заставило меня воздвигнуть такую ​​стену, чтобы защитить себя, особенно в этой индустрии. У всех у нас бывают дни, когда люди заставляют вас чувствовать себя плохо, и это нормально, что вам больно. Я просто подумала, что напишу что-нибудь, потому что я никогда не показываю эту сторону меня здесь" — написала актриса.

В ответ она получила тысячи теплых комментариев о том, как поклонники любят ее и поддерживают.

Вскоре после этого она опубликовала новое фото, на котором позировала в черных солнцезащитных очках и черной кепке. Актриса поблагодарила подписчиков за понимание и поддержку.

"От всего сердца благодарю вас за все ваши сообщения — они так много для меня значат. Я посылаю вам всю свою любовь и освещаю ваш путь, доброта — это такая сильная вещь" — написала Никола.

Комментарии не заставили себя ждать.

"Люблю тебя" — написал один из фанатов Николы.

"Очень люблю Николу" — добавил другой. А третий отметил, что надеется на скорое выздоровление.

"Надеюсь, Никола, ты поправляешься, посылаю мою любовь" — написал поклонник знаменитости.

Также трогательное признание актрисы прокомментировал ее супруг Бруклин Бекхэм.

"Моя малышка" — написал Бруклин.

Как пишет Hellomagazine, несколько американских новостных агентств утверждают, что слезы Николы Пельтц на фото могли быть вызваны враждой между ней и ее свекровью Викторией Бекхэм, с которой у девушки натянутые отношения.

Фокус ранее писал о том, что Бруклин Бекхэм очень сблизился с семьей своей супруги Николы Пельтц. Все это происходит на фоне слухов о том, что пара дистанцировалась от Дэвида и Виктории Бекхэмов.