Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм показали особенный семейный снимок

Ходят слухи, что пара дистанцировалась от Дэвида и Виктории Бекхэмов.

27-летняя Никола Пельтц опубликовала в Instagram трогательные снимки в честь дня рождения своей бабушки, на которых можно увидеть, как сильно ее супруг, 23-летний Бруклин Бекхэм сблизился с семьей знаменитости. В посте актриса написала теплые слова для своей бабушки Банни, которой исполнилось 94 года.

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"Поздравляю с 94-летием нашу кроличью королеву! Твоя улыбка так заразительна, что освещает мир. Я люблю тебя всем сердцем", — написала Никола.

Также актриса поделилась милым видео, на котором Бруклин читает открытку для Банни.

"С днем ​​рождения, я так тебя люблю", — говорит он бабушке Николы.

"Для меня большая честь быть здесь в твой день рождения. Ты такая потрясающая, ты выглядишь так великолепно сегодня. Спасибо, что впустила меня в свою великолепную семью. Надеюсь, тебе понравится выпивка", — продолжает Бруклин.

В ответ можно услышать, как Банни говорит супругу своей внучки: "Это так красиво, спасибо", затем они обнимаются.

Как пишет издание Hellomagazine, Бруклин и Никола празднуют день рождения бабушки актрисы вместе с ее семьей на фоне слухов о том, что супруги дистанцировались от знаменитых родителей Бруклина — Виктории и Дэвида Бекхэмов.

Многочисленные СМИ в последнее время отмечали, что пары давно не взаимодействуют в Instagram, особенно Виктория и Никола.

Как известно, Бекхэмы отправились на семейный отдых в Хорватию без старшего сыны и его супруги, а Бруклин и Никола в это время проводили медовый месяц на юге Франции, где к ним присоединились родители актрисы.

Напомним, Бруклин и Никола поженились в апреле 2022 года в поместье семьи Пельтц в Палм-Бич, Флорида, стоимостью 103 миллиона долларов. Роскошная свадьба знаменитостей, на которой было много известных людей, в том числе Мел Си из Spice Girl, актриса Ева Лонгория, теннисистка Серена Уильямс и знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи, обошлась примерно в четыре миллиона долларов. Невеста выбрала для церемонии платье от Valentino и вуаль с кружевом. Чтобы наряд был безупречным, Никола дважды летала в Рим для встречи с дизайнером Пьерпаоло Пиччоли.

Как писал ранее Фокус, дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца не смогла подружиться с бывшей девушкой младшего брата ее мужа Ромео Бекхэма, что сильно огорчало Викторию Бекхэм, которая не один раз пыталась собрать всех на семейный обед.

Фокус также рассказывал о том, что средний сын Бекхэмов — 19-летний Ромео — расстался со своей бывшей девушкой. При этом его мама продолжает поддерживать с ней теплые отношения.