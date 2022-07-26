Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем показали особливий сімейний знімок

Ходять чутки, що пара дистанціювалася від Девіда та Вікторії Бекхемів.

27-річна Нікола Пельтц опублікувала в Instagram зворушливі знімки на честь дня народження своєї бабусі, на яких можна побачити, як сильно її чоловік, 23-річний Бруклін Бекхем зблизився з родиною знаменитості. У пості акторка написала теплі слова для своєї бабусі Банні, якій виповнилося 94 роки.

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"Вітаю з 94-річчям нашу кролячу королеву! Твоя посмішка така заразлива, що освітлює світ. Я люблю тебе всім серцем", — написала Нікола.

Також акторка поділилася милим відео, на якому Бруклін читає листівку Банні.

"Із днем ​​народження, я так тебе люблю", — каже він бабусі Ніколи.

"Для мене велика честь бути тут у твій день народження. Ти така приголомшлива, ти маєш такий чудовий вигляд сьогодні. Дякую, що впустила мене у свою чудову родину. Сподіваюся, тобі сподобається випивка", — продовжує Бруклін.

У відповідь можна почути, як Банні каже чоловіку своєї онуки: "Це так красиво, дякую", — потім вони обіймаються.

Як пише видання Hellomagazine, Бруклін і Нікола святкують день народження бабусі акторки разом із її сім'єю на тлі чуток про те, що подружжя дистанціювалося від знаменитих батьків Брукліна — Вікторії та Девіда Бекхемів.

Численні ЗМІ останнім часом зазначали, що пари давно не взаємодіють у Instagram, особливо Вікторія та Нікола.

Як відомо, Бекхеми вирушили на сімейний відпочинок у Хорватію без старшого сина та його дружини, а Бруклін і Нікола в цей час проводили медовий місяць на півдні Франції, де до них приєдналися батьки акторки.

Нагадаємо, Бруклін і Нікола одружилися у квітні 2022 року в маєтку родини Пельтц у Палм-Біч, Флорида, вартістю 103 мільйони доларів. Розкішне весілля знаменитостей, на якому було багато відомих людей, у тому числі Мел Сі зі Spice Girl, акторка Єва Лонгорія, тенісистка Серена Вільямс і знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі, коштувала приблизно чотири мільйони доларів. Наречена вибрала для церемонії сукню від Valentino та вуаль із мереживом. Щоби вбрання було бездоганним, Нікола двічі літала в Рим для зустрічі з дизайнером П'єрпаоло Піччолі.

Як писав раніше Фокус, дочка американського мільярдера Нельсона Пельтца не змогла потоваришувати з колишньою дівчиною молодшого брата її чоловіка Ромео Бекхема, що дуже засмучувало Вікторію Бекхем, яка неодноразово намагалася зібрати всіх на сімейний обід.

Фокус також розповідав про те, що середній син Бекхемів — 19-річний Ромео — розлучився зі своєю колишньою дівчиною. При цьому його мати продовжує підтримувати з нею теплі стосунки.