Нікола Пельтц не може знайти спільної мови з Вікторією Бекхем

Це стало однією з причин, чому Вікторія Бекхем недолюблює свою невістку.

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Дружина старшого сина Бекхемів Брукліна Нікола Пельтц не може знайти спільної мови з родиною свого коханого. Про це пише Daily Mail.

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Як відомо, донька американського мільярдера Нельсона Пельтца не може подружитися з дівчиною меншого брата свого чоловіка Ромео. Модель Міа Реган та акторка Нікола Пельтц не можуть навіть зібратися на спільний сімейний обід, який пробувала організувати Вікторія Бекхем.

[ + – ] Дівчина Ромео Бекхема

Оскільки Ромео Бекхем налаштований серйозно на рахунок своєї дівчини та планує з нею одружитися, Міа та Нікола стануть прямими родичами, то ж у родині Бекхемів можливий розкол. Через це Вікторія Бекхем, за словами джерела видання, недолюблює свою першу невістку.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися у квітні 2022. Після церемонії пара переїхала жити в США, звідки родом Нікола та її родина. Подружжя рідко відвідує Лондон, не з'явившись навіть на днях народження батька та матері Брукліна.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц стали подружжям у квітні 2022 Фото: Instagram brooklynbeckham

Тим часом Ромео Бекхем вперше вийшов у світ зі своєю дівчиною восени 2021. До Мії він зустрічався з акторкою серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун.

Нагадаємо, молодший син Вікторії та Девіда Бекхемів Круз також перебуває у стосунках з дівчиною, проте наразі говорити про його одруження рано, адже хлопцеві лише 17 років.

Також Фокус писав про іншу ймовірну причину неприязні Вікторії Бекхем до її невістки. Співачці не сподобалося те, що її син взяв прізвище дружини, порушивши усталені традиції.