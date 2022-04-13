Користувачі мережі впевнені, що Вікторія Бекхем була проти весілля Брукліна та Ніколи Пельтц

Раніше співачка заявляла, що найбільше боїться втратити свого сина.

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Напередодні відбулося одне з найгучніших весіль у світі шоубізу. Син зіркового подружжя Бекхемів і американська акторка Нікола Пельтц одружилися через два роки очікування після пропозиції. Проте користувачі мережі впевнені, що Вікторія Бекхем не хотіла цього весілля.

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Під одним з весільних фото Бекхем написала:

"Вітаю містера і місіс Бекхем. Ласково просимо в родину", — зазначила мама нареченого. Проте вона не врахувала побажання молодят взяти подвійне прізвище. Вони пішли шляхом компромісу та не стали зневажати прізвища своїх зіркових батьків. Адже Бекхеми — відомий футболіст, співачка та модель. А Пельтци — американські промисловики та мільярдери. Тож Нікола стала називатися Нікола Енн Пельтц-Бекхем, а Бруклін додав до свого прізвища частинку прізвища дружини. Вони обидвоє вже оновили акаунти в соцмережах.

[ + – ] Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц Фото: The Daily Mail

Проте у своєму підписі під фото Вікторія Бекхем не врахувала цього нововведення. Через що її підписники завважали, що вона була проти цього весілля та такої трансформації прізвищ, адже вони з чоловіком носять одне прізвище все подружнє життя, як і їхні діти.

[ + – ] Фото з весілля старшого сина Бекхемів та Ніколи Пельтц

"Дивна традиція брати прізвище нареченої", "Мабуть, Вікторія була проти цього весілля", "Він справді взяв її прізвище???" — пишуть користувачі під весільним фото.

Також Вікторія незадовго до весілля заявляла, що її найбільший страх полягає в тому, що вона втратить свого старшого сина Брукліна, який після весілля має переїхати жити до США.

Нагадаємо, 9 квітня 2022 відбулося довгоочікуване весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц у Палм-Біч.

Також Фокус писав про сукню, у якій мама нареченого прийшла на церемонію одруження. Виявляється, Вікторія Бекхем створила її за 5 днів.