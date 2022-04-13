Пользователи Сети уверены, что Виктория Бекхэм была против свадьбы Бруклина и Николы Пельтц

Ранее певица заявляла, что больше всего боится потерять своего сына.

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Накануне состоялась одна из самых громких свадеб в мире шоубиза. Сын звездных супругов Бекхэмов и американская актриса Никола Пельтц поженились спустя два года ожидания после предложения. Однако пользователи Сети уверены, что Виктория Бекхэм не хотела этой свадьбы.

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Под одним из свадебных фото Бекхэм написала:

"Приветствую мистера и миссис Бекхэм. Добро пожаловать в семью", — отметила мама жениха. Однако она не учла пожелания молодоженов взять двойную фамилию. Они пошли путем компромисса и не стали презирать фамилии своих звездных родителей. Ведь Бекхемы — известный футболист, певица и модель. А Пельтцы – американские промышленники и миллиардеры. Поэтому Никола стала называться Никола Энн Пельтц-Бекхэм, а Бруклин добавил к своей фамилии фамилию жены. Они оба уже обновили аккаунты в соцсетях.

[ + – ] Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц Фото: The Daily Mail

Однако в своей подписи под фото Виктория Бекхэм не учла это нововведение. Поэтому подписчики отмечали, что она была против этой свадьбы и такой трансформации фамилий, ведь они с мужем носят одну фамилию всю супружескую жизнь, как и их дети.

[ + – ] Фото со свадьбы старшего сына Бекхэмов и Николы Пельтц

"Странная традиция брать фамилию невесты", "Видимо, Виктория была против этой свадьбы", "Он действительно взял ее фамилию???" — пишут пользователи под свадебным фото.

Также Виктория незадолго до свадьбы заявляла, что ее самый большой страх заключается в том, что она потеряет своего старшего сына Бруклина, который после свадьбы должен переехать жить в США.

Напомним, 9 апреля 2022 года состоялась долгожданная свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц в Палм-Бич.

Также Фокус писал о платье, в котором мама жениха пришла на церемонию женитьбы. Оказывается, Виктория Бекхэм создала его за 5 дней.