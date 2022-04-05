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Виктория Бекхэм призналась, чего она больше всего боится

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Фото: Getty Images | Виктория Бекхэм

Страх звезды связан с ее детьми.

Британская певица, дизайнер и модель Виктория Бекхэм, жена известного футболиста Дэвида Бекхэма, призналась, в чем состоит ее основной страх. Об этом пишет The Mirror.

Как стало известно, страх Виктории связан с ее старшим сыном Бруклином. Поскольку юноша 9 апреля 2022 наконец женится на своей возлюбленной Николе Пельтц, певица боится отпускать из дома своего ребенка, ведь после свадьбы молодожены переедут жить в США.

9 апреля 2022 года состоится свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
9 апреля 2022 года состоится свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
Фото: Getty Images

"Она призналась, что ее самый большой страх состоит в том, что в определенном смысле она его потеряет. Она понимает, что семья Николы будет ближе, учитывая, что все они будут жить в США", — рассказал инсайдер издания.

Отметим, что первая часть церемонии состоится 9 апреля в Палм-Бич – имении отца невесты, миллиардера Нельсона Пельтца.

Напомним, сколько денег потратят на свадьбу семья Бекхэмов и Пельц. Сумма измеряется в миллионах фунтов стерлингов.

Также Фокус писал об инциденте, во время которого в дом Бекхэмов в Лондоне ворвался грабитель. Во время этого семья как раз была дома.