Грабитель в маске ворвался в лондонский дом Бекхэмов, когда семья была дома

Грабитель украл драгоценности и дизайнерские вещи, пока Дэвид, Виктория и Харпер ужинали внизу, ни о чем не подозревая

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Неизвестный вломился в дом семейста Бекхэм в Западном Лондоне за 40 миллионов фунтов стерлингов и украл драгоценностей и дизайнерской одежды на "тысячи тысяч" по мнению следствия. Об этом пишет Daily Mail.

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То, что в доме был чужой, обнаружил 17-летний Круз Бекхэм, когда вернулся домой ночью. Он увидел разбитое окно, сообщил родителям и вызвал полицию.

Оказалось, что вор влез в одну из спален особняка Холланд-Парк, когда семья спокойно отдыхала внизу и ничего не слышала. Он обыскал шкафы, и украл, по предварительным данным – одежду и драгоценности, стоимость которых не оглашается, потому что Виктория и Дэвид пока еще не поняли, что именно было украдено.

[ + – ] Дом Бекхэмов в Лондоне, куда влез грабитель Фото: The Daily Mail

Судя по записям с камер наблюдения, злоумышленник (в полиции пока не знают, действовал ли он один) перелез через ворота в передней части дома, залез вверх по стене и влез через окно. А потом обыскал одну из спален и скрылся с украденным.

"К сожалению, Бекхэмы стали жертвами профессиональных воров, которые орудовали в этом районе. К счастью, добрались они только до одной спальни, прежде чем сбежать", — заявил источник близкий к паре и отметил, что никто из Бекхэмов не пострадал, потому что они даже не поняли, что их грабят.

Впрочем, как оказалось, воры уже взламывали два соседских дома. Но в одном они ничего не нашли, потому что он стоял пустым, а во второй попросту не смогли проникнуть.

Воры залезли в дом Бекхэмов спустя несколько недель после того, как Виктория и Дэвид получили разрешение на ремонт особняка. Часть старинного здания была закрыта и законсервирована, так как начала разрушаться. А чтобы начать капитальный ремонт исторического здания, Бекхэмам потребовалось разрешение городских властей.