Грабіжник у масці увірвався в лондонський будинок Бекхемів, коли сім'я була вдома

Грабіжник вкрав коштовності та дизайнерські речі, поки Девід, Вікторія та Харпер вечеряли внизу, ні про що не підозрюючи.

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Невідомий вломився в будинок сімейста Бекхем у Західному Лондоні за 40 мільйонів фунтів стерлінгів і вкрав коштовності та дизайнерського одягу на "тисячі тисяч" на думку слідства. Про це пише Daily Mail.

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Те, що в будинку був чужий, виявив 17-річний Круз Бекхем, коли повернувся додому вночі. Він побачив розбите вікно, повідомив батькам і викликав поліцію.

Виявилося, що злодій вліз до однієї зі спалень маєтку Голланд-Парк, коли сім'я спокійно відпочивала внизу та нічого не чула. Він обшукав шафи та вкрав, за попередніми даними – одяг і коштовності, вартість яких не оголошується, бо Вікторія та Девід поки що не зрозуміли, що саме було вкрадено.

[ + – ] Будинок Бекхемів у Лондоні, куди вліз грабіжник Фото: The Daily Mail

Судячи із записів із камер спостереження, зловмисник (у поліції поки не знають, чи він діяв один) переліз через ворота в передній частині будинку, заліз угору по стіні та вліз через вікно. А потім обшукав одну зі спалень і втік із вкраденим.

"На жаль, Бекхеми стали жертвами професійних злодіїв, які орудували в цьому районі. На щастя, вони дісталися тільки до однієї спальні, перш ніж утекти", — заявило джерело близьке до пари та відзначило, що ніхто з Бекхемів не постраждав, тому що вони навіть не зрозуміли, що їх грабують.

Утім, як виявилося, злодії вже зламували два сусідські будинки. Але в одному вони нічого не знайшли, тому що він стояв порожнім, а в другий просто не змогли проникнути.

Злодії залізли в будинок Бекхемів через кілька тижнів після того, як Вікторія та Девід отримали дозвіл на ремонт маєтку. Частина старовинної будівлі була закрита та законсервована, оскільки почала руйнуватися. А щоб розпочати капітальний ремонт історичної будівлі, Бекхемам був потрібний дозвіл міської влади.