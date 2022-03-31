Грабіжник у масці увірвався в лондонський будинок Бекхемів, коли сім'я була вдома
Грабіжник вкрав коштовності та дизайнерські речі, поки Девід, Вікторія та Харпер вечеряли внизу, ні про що не підозрюючи.
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Невідомий вломився в будинок сімейста Бекхем у Західному Лондоні за 40 мільйонів фунтів стерлінгів і вкрав коштовності та дизайнерського одягу на "тисячі тисяч" на думку слідства. Про це пише Daily Mail.
Те, що в будинку був чужий, виявив 17-річний Круз Бекхем, коли повернувся додому вночі. Він побачив розбите вікно, повідомив батькам і викликав поліцію.
Виявилося, що злодій вліз до однієї зі спалень маєтку Голланд-Парк, коли сім'я спокійно відпочивала внизу та нічого не чула. Він обшукав шафи та вкрав, за попередніми даними – одяг і коштовності, вартість яких не оголошується, бо Вікторія та Девід поки що не зрозуміли, що саме було вкрадено.
Судячи із записів із камер спостереження, зловмисник (у поліції поки не знають, чи він діяв один) переліз через ворота в передній частині будинку, заліз угору по стіні та вліз через вікно. А потім обшукав одну зі спалень і втік із вкраденим.
"На жаль, Бекхеми стали жертвами професійних злодіїв, які орудували в цьому районі. На щастя, вони дісталися тільки до однієї спальні, перш ніж утекти", — заявило джерело близьке до пари та відзначило, що ніхто з Бекхемів не постраждав, тому що вони навіть не зрозуміли, що їх грабують.
Утім, як виявилося, злодії вже зламували два сусідські будинки. Але в одному вони нічого не знайшли, тому що він стояв порожнім, а в другий просто не змогли проникнути.
Злодії залізли в будинок Бекхемів через кілька тижнів після того, як Вікторія та Девід отримали дозвіл на ремонт маєтку. Частина старовинної будівлі була закрита та законсервована, оскільки почала руйнуватися. А щоб розпочати капітальний ремонт історичної будівлі, Бекхемам був потрібний дозвіл міської влади.