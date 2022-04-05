Вікторія Бекхем зізналася, чого вона найбільше боїться

Страх зірки пов'язаний з її дітьми.

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Британська співачка, дизайнерка та модель Вікторія Бекхем, дружина відомого футболіста Девіда Бекхема, зізналася, в чому полягає її основний страх. Про це пише The Mirror.

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Як стало відомо, страх Вікторії пов'язаний з її старшим сином Брукліном. Оскільки юнак 9 квітня 2022 року нарешті одружиться зі своєю коханою Ніколою Пельц, співачка боїться відпускати з дому своє дитя, адже після після весілля молодята переїдуть жити до США.

[ + – ] 9 квітня 2022 року відбудеться весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельц Фото: Getty Images

"Вона зізналася, що її найбільший страх полягає в тому, що в певному сенсі вона його втратить. Вона розуміє, що родина Ніколи буде ближче, враховуючи, що всі вони будуть жити в США", — зазначив інсайдер видання.

Зазначимо, що перша частина церемонії відбудеться в Палм-Біч — маєтку батька нареченої, мільярдера Нельсона Пельца.

Нагадаємо, скільки грошей витратять на весілля родина Бекхем і Пельц. Зазначається, що сума вимірюється в мільйонах фунтів стерлінгів.

Також Фокус писав про інцидент, під час якого до будинку Бекхемів у Лондоні увірвався грабіжник. Під час цього родина якраз була вдома.