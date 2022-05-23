Никола Пельтц не может найти общий язык с Викторией Бекхэм

Это стало одной из причин, почему Виктория Бекхэм недолюбливает свою невестку.

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Жена старшего сына Бекхэмов Бруклина Никола Пельтц не может найти общий язык с семьей своего возлюбленного. Об этом пишет Daily Mail.

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Как известно, дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца не может подружиться с девушкой младшего брата мужа Ромео. Модель Миа Реган и актриса Никола Пельтц не могут даже собраться на совместный семейный обед, который пыталась организовать Виктория Бекхэм.

[ + – ] Девушка Ромео Бекхэма

Поскольку Ромео Бекхэм настроен серьезно на счет своей девушки и планирует на ней жениться, Миа и Никола станут прямыми родственниками, поэтому в семье Бекхэмов возможен раскол. Из-за этого Виктория Бекхэм, по словам источника издания, недолюбливает свою первую невестку.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились в апреле 2022 года. После церемонии пара переехала жить в США, откуда родом Никола и ее семья. Супруги редко посещают Лондон, не явившись даже на днях рождения отца и матери Бруклина.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц стали супругами в апреле 2022 Фото: Instagram brooklynbeckham

Тем временем Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой осенью 2021. До Мии он встречался с актрисой сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун.

Напомним, младший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Круз также находится в отношениях с девушкой, однако сейчас говорить о его женитьбе рано, ведь парню всего 17 лет.

Также Фокус писал о другой вероятной причине неприязни Виктории Бекхэм к ее невестке. Певице не понравилось, что ее сын взял фамилию жены, нарушив устоявшиеся традиции.