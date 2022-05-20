Стало известно, с кем встречается младший сын Бекхэмов

Избранница Круза также блондинка, как и жена старшего брата Бруклина Никола.

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17-летний сын звездных супругов Бекхэмов Круз встречается с Таной Холдинг. Накануне папарацци заметили их, когда влюбленные гуляли по Лондону. Об этом пишет Daily Mail.

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Возлюбленная Круза Бекхэма была в зеленых брюках и ультракоротком топе, дополнив образ белой рубашкой. Тана тоже блондинка, как и жена старшего брата Бруклина Никола.

Они прогулялись по Лондону, а потом зашли с друзьями в пиццерию, где Круз и Тана мило обнимались.

[ + – ] Круз Бекхэм Фото: i-D

Как известно, недавно Круз разошелся со своей уже бывшей девушкой, а отношениям с Таной нет и месяца. Несмотря на это, пара настроена серьезно, а Круз уже успел познакомить свою возлюбленную с родителями.

Кроме 17-летнего Круза, у семейства Виктории и Дэвида Бекхэмов подрастает 10-летняя дочь Харпер и два старших сына — Ромео и Бруклин. Последний в апреле 2022 женился на дочери американского миллиардера и промышленника и переехал жить в США, поэтому старший сын Бекхэмов с женой Николой теперь редко навещает родителей, даже на большие праздники.

Зимой 2022 Круз Бекхэм, отпраздновав свой 17-й день рождения, попробовал себя в роли модели и снялся для глянца с розовыми волосами.

[ + – ] Круз Бекхэм снялся для глянца с розовыми волосами Фото: i-D

Напомним, Дэвид Бекхэм показал трогательный снимок со своей мамой. На фото мама и сын наслаждаются домашней едой, позирует на кухне у Сандры Бекхэм.

Также Фокус писал о забавном видео Дэвида Бекхэма с дочерью Харпер. Звездный папа отводил дочь в школу и решил посмеяться над ее расписанием уроков.