Дэвид Бекхэм показал трогательное фото с мамой

У бывшего футболиста и его мамы очень теплые отношения.

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Легенда футбола Дэвид Бекхэм провел чудесные выходные со своей мамой Сандрой Бекхэм, о чем свидетельствует трогательное фото с их воскресного ужина. На снимке мама и сын наслаждаются домашней едой, позируя на кухне у Сандры.

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"Ничто не сравниться с ужином с мамой", — подписал фото бывший футболист, рассказав подписчикам, чем Сандра угощала своего знаменитого сына. По словам Бекхэма, мамин обед состоял из ветчины, чипсов, ананаса, яичницы-глазуньи, салата из капусты и горохового пюре. На десерт был пончик с джемом и чашка чая.

Известно, что Дэвид Бэкхем — средний ребенок в семье, у него есть старшая сестра Линн и младшая Джоанна. Бывший футболист очень близок со своей 73-летней мамой Сандрой. Они часто проводят время вместе, а также появляются на публичных мероприятиях, в том числе на спортивных играх, о чем знаменитость с удовольствием рассказывает в соцсетях.

В молодости мама Бекхэма, которая работает парикмахером, была настоящей спортивной фанаткой и болела за английский клуб "Манчестер Юнайтед". Именно поэтому маленького Дэвида в семилетнем возрасте отдали в футбольную манчестерскую школу Бобби Чарльтона.

У Сандры также теплые отношения с ее четырьмя внуками — Бруклином, Харпер, Ромео и Крузом. Недавно она показала, насколько заботливой бабушкой может быть, сделав супруге Бруклина особенный свадебный подарок — пару кроссовок Nike Air Force1 с сентиментальными рисунками и посланиями от художника Адама Клариджа.

Фокус ранее рассказывал о том, как Дэвид Бекхэм отпраздновал свой 47-й день рождения. Бывший футболист поделился семейными фотографиями, на которых вместе с супругой и детьми отдыхает на яхте.

Также Фокус писал о дне рождении жены легенды футбола — в апреле 2022 года знаменитому дизайнеру Виктории Бекхэм исполнилось 48 лет. Торжество отмечали с размахом, правда на мероприятии не было старшего сына Бекхэмов — Бруклина. В тот день он праздновал Пасху вместе со своей молодой супругой, дочерью американского миллиардера Николой Пельтц.