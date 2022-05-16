Девід Бекхем показав зворушливе фото з мамою

У колишнього футболіста та його мами дуже теплі стосунки.

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Легенда футболу Девід Бекхем провів чудові вихідні зі своєю мамою Сандрою Бекхем, про що свідчить зворушливе фото з їхньої недільної вечері. На знімку мама та син насолоджуються домашньою їжею, позуючи на кухні в Сандри.

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"Ніщо не зрівняється з вечерею з мамою", — підписав фото колишній футболіст, розповівши підписникам, чим Сандра пригощала свого знаменитого сина. За словами Бекхема, маминий обід складався з шинки, чипсів, ананаса, яєчні, салату з капусти та горохового пюре. На десерт був пончик із джемом і чашка чаю.

Відомо, що Девід Бекхем — середня дитина в сім'ї, має старшу сестру Лін і молодшу Джоанну. Колишній футболіст дуже близький зі своєю 73-річною мамою Сандрою. Вони часто проводять час разом, а також з'являються на публічних заходах, у тому числі спортивних іграх, про що знаменитість із задоволенням розповідає в соцмережах.

У молодості мама Бекхема, яка працює перукаркою, була справжньою спортивною фанаткою та вболівала за англійський клуб "Манчестер Юнайтед". Саме тому маленького Девіда в семирічному віці віддали у футбольну манчестерську школу Боббі Чарльтона.

У Сандри також теплі стосунки з її чотирма онуками — Брукліном, Гарпер, Ромео та Крузом. Нещодавно вона показала, наскільки дбайливою бабусею може бути, зробивши дружині Брукліна особливий весільний подарунок — пару кросівок Nike Air Force1 із сентиментальними малюнками та посланнями від художника Адама Кларіджа.

Фокус раніше розповідав про те, як Девід Бекхем відсвяткував свій 47 день народження. Колишній футболіст поділився сімейними фотографіями, на яких разом із дружиною та дітьми відпочиває на яхті.

Також Фокус писав про день народження дружини легенди футболу — у квітні 2022 знаменитій дизайнерці Вікторії Бекхем виповнилося 48 років. Урочистість відзначали з розмахом, щоправда, на заході не було старшого сина Бекхемів — Брукліна. Того дня він святкував Великдень разом зі своєю молодою дружиною, дочкою американського мільярдера, Ніколою Пельтц.