Вікторія Бекхем поділилася знімками зі святкування свого дня народження (фото)

Напередодні знаменитості виповнилося 48 років.

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Британська співачка, модель та дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася кадрами зі святкування свого 48-го дня народження.

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Знаменитість позує на фото зі своїм чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом та трьома їхніми дітьми — Ромео, Крузом та донькою Харпер. Старший син Бруклін, який напередодні одружився з донькою американського мільярдера Ніколою Пельтц, проводив цьогорічний Великдень у компанії своєї дружини, тому його на святкуванні не було. Хоча новоспечені молодята привітали маму і свекруху у соцмережах.

[ + – ] Вікторія Бекхем поділилася знімками зі своєю родиною та друзями

"Такий особливий день народження святкую з моєю родиною та близькими друзями. Я дуже люблю тебе @davidbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #harperseven x Я дуже щаслива мати таких добрих і люблячих людей у ​​моєму житті тут, у Маямі. x Дякую вам @davegrutman та @isabelagrutman за вашу любов і доброту. Ми любимо вас", — підписала знімки 48-річна співачка.

Також іменинниця показала свій святковий торт та подякувала кондитеру, що врахував її побажання.

"Ти знаєш, як я люблю великі святкові торти", — написала Вікторія.

Зазначимо, що іменинниця була в елегантному білосніжному штанному костюмі з глибоким декольте. Волосся Вікторії було розпущене, а доповнили святковий аутфіт кілька аксесуарів та легенькі босоніжки.

[ + – ] Вікторія Бекхем зі своїм святковим тортом [ + – ] Вікторія Бекхем з подругами

Нагадаємо, Вікторія Бекхем на честь свята поділилася знімком майже 40-річної давності та показала, як виглядала в дитинстві.

Також Фокус писав про те, як зіркове подружжя Бекхемів відсвяткувало День святого Валентина 2022. Закохані поділилася архівними кадрами своєї молодості.