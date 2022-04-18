Вікторія Бекхем показала, як виглядала в дитинстві (фото)

Напередодні знаменитість відсвяткувала 48-й день народження.

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Британська співачка, дизайнерка та модель Вікторія Бекхем відсвяткувала 17 квітня 2022 свій день народження. Дружині футболіста Девіда Бекхема виповнилося 48 років. На честь цього святкового дня Вікторія поділилася архівним знімком, на якому їй 9 років.

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На фото 39 років тому знаменитість у світло-рожевій блузці тримає в руках святковий торт і посміхається.

[ + – ] Вікторія Бекхем поділилася архівним знімком

"Ніби вчора. Моє 9-е свято. З днем народження мене", — зазначила 48-річна співачка.

Бекхем вітали в соцмережах, окрім її дітей та чоловіка Девіда, і світові знаменитості. Наприклад, акторка Єва Лонгорія, музикант Кріс Колс та інші. Зокрема Вікторію привітала і її поки єдина невістка Нікола Пельтц-Бекхем.

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Нагадаємо, Вікторія Бекхем була проти весілля свого старшого сина Брукліна з акторкою Ніколою Пельтц. У цьому впевнені користувачі мережі, тому що хлопець вирішив піти проти бажання батьків та усталених традицій щодо прізвища дівчини після одруження.

Також Фокус писав про найбільший страх 48-річної Вікторії Бекхем. Виявляється, він пов'язаний зі старшим сином Брукліном.