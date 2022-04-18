Виктория Бекхэм показала, как выглядела в детстве (фото)

Накануне знаменитость отметила 48-й день рождения.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Британская певица, дизайнер и модель Виктория Бекхэм отпраздновала 17 апреля 2022 года свой день рождения. Жене футболиста Дэвида Бекхэма исполнилось 48 лет. В честь праздничного дня Виктория поделилась архивным снимком, на котором ей 9 лет.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На фото 39 лет назад знаменитость в светло розовой блузке держит в руках праздничный торт и улыбается.

[ + – ] Виктория Бекхэм поделилась архивным снимком

"Будто вчера. Мой 9-й праздник. С днем рождения меня", — отметила 48-летняя певица.

Бекхэм поздравляли в соцсетях, кроме ее детей и мужа Дэвида, и мировые знаменитости. К примеру, актриса Ева Лонгория, музыкант Крис Колс и другие. В частности, Викторию поздравила и ее пока единственная невестка Никола Пельтц-Бекхэм.

[ + – ] Ромео Бекхэм поздравил маму с днем рождения

Напомним, Виктория Бекхэм была против свадьбы своего старшего сына Бруклина с актрисой Николой Пельтц. В этом уверены пользователи Сети, потому что парень решил пойти против желания родителей и устоявшихся традиций касательно фамилии девушки после женитьбы.

Также Фокус писал о самом большом страхе 48-летней Виктории Бекхэм. Оказывается, он связан со старшим сыном Бруклином.