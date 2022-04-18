Виктория Бекхэм поделилась снимками с празднования дня рождения (фото)

Накануне знаменитости исполнилось 48 лет.

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Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась кадрами с празднования своего 48-го дня рождения.

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Знаменитость позирует на фото со своим мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом и тремя их детьми – Ромео, Крузом и дочерью Харпер. Старший сын Бруклин, который накануне женился на дочери американского миллиардера Николе Пельтц, проводил Пасху в компании своей жены, поэтому его на праздновании не было. Хотя новоиспеченные молодожены поздравили маму и свекровь в соцсетях.

[ + – ] Виктория Бекхэм поделилась снимками со своей семьей и друзьями

"Такой особенный день рождения праздную с моей семьей и близкими друзьями. Я очень люблю тебя @davidbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #harperseven x Я очень счастлива иметь таких добрых и любящих людей в моей жизни здесь, в Майами. x Спасибо вам @davegrutman и @isabelagrutman за вашу любовь и доброту. Мы любим вас", — подписала снимки 48-летняя певица.

Также именинница показала свой праздничный торт и поблагодарила кондитера за то, что учел ее пожелания.

"Ты знаешь, как я люблю большие праздничные торты", — написала Виктория.

Отметим, что певица была в элегантном белом брючном костюме с глубоким декольте. Волосы Виктории были распущены, а дополнили праздничный аутфит несколько аксессуаров и легкие босоножки.

[ + – ] Виктория Бекхэм со своим праздничным тортом [ + – ] Виктория Бекхэм с подругами

Напомним, Виктория Бекхэм накануне в честь праздника поделилась снимком почти 40-летней давности и показала, как выглядела в детстве.

Также Фокус писал о том, как звездные супруги Бекхэмы отпраздновали День святого Валентина 2022. Влюбленные поделились архивными кадрами своей молодости и медового месяца.