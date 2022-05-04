Легендарному футболісту виповнилося 47 років.

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Британський футболіст зі світовою славою Девід Бекхем поділився фото та відео зі свого дня народження.

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Зокрема чоловік Вікторії Бекхем показав відео із сином Крузом, фото з донькою Харпер, знімок своєї дружини та фото друзями зіркової родини, які відвідали їх у цей день.

"Дякую моїй прекрасній родині за чудові вихідні ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", — зазначив футболіст та додав, що сумує за своїм старшим сином Брукліном та його дружиною Ніколою Пельц, які побралися на початку квітня 2022 та переїхали до США. У ці дні подружжя відвідало бал Інституту костюма Met Gala у Нью-Йорку, тож, швидше за все, це і стало причиною відсутності Брукліна та Ніколи на святкуванні 47-річчя футболіста.

[ + – ] Девід Бекхем поділився фото та відео зі святкування свого дня народження

Нагадаємо, зіркова родина Бекхемів відсвяткувала день народження 47-річного Девіда на яхті, після чого вони вирушили в контактний зоопарк, де повеселилися з акулами, а потім зустріли захід сонця на морському узбережжі.

Також Фокус писав про день народження дружини іменинника — у квітні 2022 знаменитій дизайнерці Вікторії Бекхем виповнилося 48 років. На святкуванні дня народження співачки сина Брукліна та його молодої дружини також не було.