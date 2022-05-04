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Девід Бекхем поділився фото та відео зі свого дня народження

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Фото: victoriabeckham | Вікторія та Девід Бекхем

Легендарному футболісту виповнилося 47 років.

Британський футболіст зі світовою славою Девід Бекхем поділився фото та відео зі свого дня народження.

Зокрема чоловік Вікторії Бекхем показав відео із сином Крузом, фото з донькою Харпер, знімок своєї дружини та фото друзями зіркової родини, які відвідали їх у цей день.

"Дякую моїй прекрасній родині за чудові вихідні ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", — зазначив футболіст та додав, що сумує за своїм старшим сином Брукліном та його дружиною Ніколою Пельц, які побралися на початку квітня 2022 та переїхали до США. У ці дні подружжя відвідало бал Інституту костюма Met Gala у Нью-Йорку, тож, швидше за все, це і стало причиною відсутності Брукліна та Ніколи на святкуванні 47-річчя футболіста.

Девід Бекхем поділився фото та відео зі святкування свого дня народження

Нагадаємо, зіркова родина Бекхемів відсвяткувала день народження 47-річного Девіда на яхті, після чого вони вирушили в контактний зоопарк, де повеселилися з акулами, а потім зустріли захід сонця на морському узбережжі.

Також Фокус писав про день народження дружини іменинника — у квітні 2022 знаменитій дизайнерці Вікторії Бекхем виповнилося 48 років. На святкуванні дня народження співачки сина Брукліна та його молодої дружини також не було.