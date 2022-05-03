Вікторія Бекхем показала фото з дня народження чоловіка

Дизайнерка вважає свого чоловіка найкращим батьком для їхніх чотирьох дітей.

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Знаменитому футболісту Девіду Бекхему днями виповнилося 47 років. Із цієї нагоди його дружина Вікторія Бекхем опублікувала серію романтичних фотографій, привітавши чоловіка з днем народження.

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"Ти найнеймовірніший чоловік, про якого тільки можна мріяти, і я почуваюся по-справжньому щасливою. Ти моє все, я тебе дуже кохаю, з днем народження!" — підписала фото експерчинка.

Судячи зі знімків, сім'я Бекхемів відсвяткувала день народження знаменитості на яхті, після чого вирушила в контактний зоопарк, де повеселилася з акулами, а потім зустріла захід сонця на морському березі.

Вікторія Бекхем назвала свого чоловіка найкращим батьком на світі й опублікувала низку спільних знімків із їхніми чотирма дітьми: 23-річним Брукліном, десятирічною Гарпер, 19-річним Ромео та 17-річним Крузом.

[ + – ] Девід Бекхем із синами Брукліном і Крузом Фото: Victoria Beckham/Instagram

[ + – ] Девід Бекхем із донькою Гарпер Фото: Victoria Beckham/Instagram

[ + – ] Девід Бекхем із сином Ромео Фото: Victoria Beckham/Instagram

Пізніше Вікторія опублікувала в себе в Instagram відео, на якому видно, у якій теплій і затишній атмосфері сім'я відзначила урочистість. На записі знаменитий футболіст, розпиваючи смачні коктейлі, співає зі своїм сином Крузом.

Зазначимо, що цього року Бекхеми мали чимало приводів зібратися всією сім'єю. Нещодавно Вікторія відзначила свій день народження — 17 квітня британській співачці та дизайнерці виповнилося 48. Як писав Фокус, на честь святкового дня Вікторія поділилася архівним знімком, на якому їй 9 років.

За кілька днів до цього старший син Бекхемів Бруклін зіграв розкішне весілля з американською актрисою Ніколою Пельтц. Урочистість відбулася в маєтку батьків нареченої. На святі були знаменитості, а замість подарунків молодята попросили гостей переказувати гроші у фонд, який допомагає Україні. Найобговорюванішим образом урочистості стала "сталева" сукня матері нареченого, Вікторії Бекхем, дизайн її вона придумала за п'ять днів до весілля сина.