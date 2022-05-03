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Виктория Бекхэм показала фото со дня рождения супруга

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Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм
Фото: Victoria Beckham/Instagram | Дэвид Бекхэм отпраздновал день рождения в кругу семьи

Дизайнер считает своего мужа лучшим отцом для их четверых детей.

Знаменитому футболисту Дэвиду Бекхэму на днях исполнилось 47 лет. По этому случаю его супруга Виктория Бекхэм опубликовала серию романтических фотографий, поздравив мужа с днем рождения.

"Ты самый невероятный муж, о каком только можно мечтать, и я чувствую себя по-настоящему счастливой. Ты мое все, я тебя очень люблю, с днем рождения!", — подписала фото экс-"перчинка".

Судя по снимкам, семья Бэкхемов отпраздновала день рождения знаменитости на яхте, после чего отправилась в контактный зоопарк, где порезвилась с акулами, а после встретили закат на морском берегу.

Виктория Бекхем назвала своего супруга лучшим отцом на свете и опубликовала ряд совместных снимков с их четырьмя детьми: 23-летним Бруклином, десятилетней Харпер, 19-ти летним Ромео и 17-летним Крузом.

Дэвид Бекхэм с сыновьями Бруклином и Крузом
Дэвид Бекхэм с сыновьями Бруклином и Крузом
Фото: Victoria Beckham/Instagram
Дэвид Бэкхем с дочкой Харпер
Дэвид Бэкхем с дочкой Харпер
Фото: Victoria Beckham/Instagram
Дэвид Бекхэм с сыном Ромео
Дэвид Бекхэм с сыном Ромео
Фото: Victoria Beckham/Instagram

Позже Виктория опубликовала у себя в Instagram видео, на котором видно, в какой теплой и уютной атмосфере семья отметила торжество. На записи знаменитый футболист, распивая вкусные коктейли, поет со своим сыном Крузом.

Отметим, что в этом году у Бекхэмов было немало поводов собраться всей семьей. Не так давно Виктория отметила свой день рождения — 17 апреля британской певице и дизайнеру исполнилось 48. Как писал Фокус, в честь праздничного дня Виктория поделилась архивным снимком, на котором ей 9 лет.

За несколько дней до этого старший сын Бекхэмов — Бруклин — сыграл роскошную свадьбу с американской актрисой Николой Пельтц. Торжество прошло в имении родителей невесты. На празднике были знаменитости, а вместо подарков молодожены попросили гостей переводить деньги в фонд, помогающий Украине. Самым обсуждаемым образом торжества стало "стальное" платье матери жениха, Виктории Бекхэм, дизайн которого она придумала за пять дней до свадьбы сына.