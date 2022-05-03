Виктория Бекхэм показала фото со дня рождения супруга

Дизайнер считает своего мужа лучшим отцом для их четверых детей.

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Знаменитому футболисту Дэвиду Бекхэму на днях исполнилось 47 лет. По этому случаю его супруга Виктория Бекхэм опубликовала серию романтических фотографий, поздравив мужа с днем рождения.

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"Ты самый невероятный муж, о каком только можно мечтать, и я чувствую себя по-настоящему счастливой. Ты мое все, я тебя очень люблю, с днем рождения!", — подписала фото экс-"перчинка".

Судя по снимкам, семья Бэкхемов отпраздновала день рождения знаменитости на яхте, после чего отправилась в контактный зоопарк, где порезвилась с акулами, а после встретили закат на морском берегу.

Виктория Бекхем назвала своего супруга лучшим отцом на свете и опубликовала ряд совместных снимков с их четырьмя детьми: 23-летним Бруклином, десятилетней Харпер, 19-ти летним Ромео и 17-летним Крузом.

[ + – ] Дэвид Бекхэм с сыновьями Бруклином и Крузом Фото: Victoria Beckham/Instagram

[ + – ] Дэвид Бэкхем с дочкой Харпер Фото: Victoria Beckham/Instagram

[ + – ] Дэвид Бекхэм с сыном Ромео Фото: Victoria Beckham/Instagram

Позже Виктория опубликовала у себя в Instagram видео, на котором видно, в какой теплой и уютной атмосфере семья отметила торжество. На записи знаменитый футболист, распивая вкусные коктейли, поет со своим сыном Крузом.

Отметим, что в этом году у Бекхэмов было немало поводов собраться всей семьей. Не так давно Виктория отметила свой день рождения — 17 апреля британской певице и дизайнеру исполнилось 48. Как писал Фокус, в честь праздничного дня Виктория поделилась архивным снимком, на котором ей 9 лет.

За несколько дней до этого старший сын Бекхэмов — Бруклин — сыграл роскошную свадьбу с американской актрисой Николой Пельтц. Торжество прошло в имении родителей невесты. На празднике были знаменитости, а вместо подарков молодожены попросили гостей переводить деньги в фонд, помогающий Украине. Самым обсуждаемым образом торжества стало "стальное" платье матери жениха, Виктории Бекхэм, дизайн которого она придумала за пять дней до свадьбы сына.